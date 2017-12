Inspiratieloos PSG lijdt bij promovendus eerste nederlaag

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond zijn eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. De koploper kwam op bezoek bij promovendus RC Strasbourg al snel op achterstand en hoewel Kylian Mbappé deze nadelige marge vlak voor rust nog wegpoetste, had de sterrenploeg in de tweede helft geen antwoord meer op de 2-1. De later dit weekend in actie komende concurrenten Olympique Marseille, Olympique Lyon en AS Monaco kunnen zodoende de achterstand verkleinen.

Het dit seizoen zo ongenaakbare PSG werd na nog geen kwartier spelen lelijk te kijken gezet door de thuisploeg toen Nuno Da Costa bij een vrije trap achter de verdediging opdook en hard langs Alphonse Areola kopte. De bezoekers namen daarop wel het heft in handen en waren via Mbappé en Julian Draxler al snel dicht bij de gelijkmaker. Het duurde echter tot vlak voor rust voordat PSG kon juichen: na een aanval over een aantal schijven kon Mbappé op aangeven van Adrien Rabiot binnen tikken.

Bijna gingen les Parisiens nog met een voorsprong aan de thee, maar een schot van Rabiot spatte op de paal uiteen. PSG slaagde er na de onderbreking echter niet in om die lijn door te trekken en kwam met nog 25 minuten te gaan opnieuw op achterstand. Stéphane Bahoken was na een steekbal van Da Costa de hele verdediging van de tegenstander te snel af en knalde het leer hard in het dak van het doel. Unai Emery probeerde in de slotfase met het inbrengen van Edinson Cavani en Marco Verratti nog nieuw elan in zijn ploeg te brengen, maar echt gevaarlijk werd de koploper ondanks negen minuten aan blessuretijd niet meer.