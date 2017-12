Bosz laat ook tegen tiental punten liggen; Bayern vergroot marge

Het Borussia Dortmund van Peter Bosz heeft zaterdagmiddag met pijn en moeite een punt overgehouden aan de topper tegen Bayer Leverkusen. Hoewel BVB de gehele tweede helft met een man meer speelde, slaagde de ploeg er pas in de laatste twintig minuten in om een achterstand weg te poetsen. Bayern München deed tegelijkertijd uitstekende zaken door te winnen van Hannover 96, terwijl naaste achtervolger RB Leipzig hard onderuit ging bij TSG 1899 Hoffenheim. Der Rekordmeister staat daardoor zes punten los aan kop van de Bundesliga.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1-1

Bosz kreeg al vroeg in de wedstrijd een eerste domper te verwerken toen Maximilian Philipp er al na acht minuten af moest met een op het oog zware knieblessure. In de daaropvolgende fase waren de beste kansen voor de thuisploeg en na een halfuur spelen pakten die Werkself de leiding. Een aantal verdedigers van Dortmund tastte mis rond de middenlijn, waarna Volland alleen richting de goal kon, de ver uitgekomen Roman Bürki omspeelde en afrondde.

Kai Havertz kreeg daarna nog een aardige kans om de voorsprong uit te breiden, voordat Leverkusen de eerste helft toch in mineur afsloot. Wendell kon vijf minuten voor de rust namelijk gaan douchen na een forse overtreding op Gonzalo Castro, die zich even later moest laten vervangen. Na de onderbreking ging Dortmund op zoek naar de gelijkmaker en Yarmolenko zorgde een ruim kwartier voor tijd voor opluchting door een voorzet van André Schürrle binnen te schieten.





Wat een geklungel weer ?? Borussia Dortmund op achterstand! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 2 december 2017

Bayern München - Hannover 96 3-1

Arturo Vidal zorgde na een kleine tien minuten scoren met een kanonskogel op de paal al voor het eerste gevaar en nam acht minuten later ook de openingstreffer voor zijn rekening: een voorzet van Thomas Müller werd door de Chileen bij de tweede paal ingekopt. Bayern dacht daarna via Robert Lewandowski de voorsprong te vergroten, maar een beroep op de videoscheidsrechter wees uit dat de Pool buitenspel stond. Hannover kreeg vervolgens een uitgelezen kans om vanaf de strafschopstip terug te komen in de wedstrijd. Sven Ulreich maakte echter zijn overtreding goed door de poging van Niclas Fullkrug uit zijn doel te houden.

De doelman kon echter niet voorkomen dat beide ploegen alsnog met een gelijke stand de kleedkamer opzochten, want op een kopbal van Charlison Benschop had Ulreich geen antwoord. In de tweede helft waren de beste kansen opnieuw voor Bayern en Philipp Tschauner haalde opgelucht adem toen hij een eerste poging van Kingsley Coman uit het net wist te houden en de rebound van James Rodríguez vervolgens op de lat zag eindigen. Ruim twintig minuten voor tijd was het echter toch raak toen Coman een hoge voorzet knap controleerde en raak schoot. Vlak voor tijd pikte Lewandowski vanaf de penaltystip ook nog zijn treffer mee.

TSG Hoffenheim - RB Leipzig 4-0

Het werd een rampzalige middag voor nummer twee Leipzig. Binnen dertien minuten sloeg Hoffenheim voor het eerst toe: een lange bal van Pavel Kaderábek werd knap verlengd door Lukas Ripp, waarna Nadiem Amiri van dichtbij de verre hoek vond. De goed georganiseerde thuisploeg dacht vlak voor rust op 2-0 te komen, maar het doelpunt van Rupp werd geannuleerd omdat Mark Uth daarvoor buitenspel stond. In de tweede helft wist de thuisploeg de score alsnog uit te breiden. Serge Gnabry pijnigde Leipzig in een één-op-één-situatie met keeper Péter Gulácsi en met een fantastisch schot van grote afstand toen de Hongaar voor zijn doel stond. Uth bepaalde de eindstand op 4-0.

1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg 1-3

Alfred Finnbogason loopt dit seizoen één op twee en liet zich ook gelden in de Opel Arena. De voormalig topschutter van de Eredivisie zorgde kort voor rust voor de 0-2 vanaf elf meter, nadat Michael Gregoritsch de score halverwege de eerste helft had geopend. Geheel volgens de spelverhoudingen was de ruststand niet, maar daar maalde bij Augsburg niemand om. Bij een 0-0 stand trof Danny Latza nog de paal namens Mainz. Ook na negentig minuten was de marge twee: beide clubs scoorden in de slotfase. Kort nadat Gerrit Holtmann de spanning leek terug te brengen, zorgde Finnbogason voor de beslissing.