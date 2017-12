Nieuwe domper voor Davy Klaassen bij Everton-debuut Sam Allardyce

Sam Allardyce zal zaterdagmiddag voor het eerst op de bank zitten bij Everton, maar Davy Klaassen moet dit vanaf de tribune meemaken. De opvolger van Ronald Koeman heeft er namelijk voor gekozen om de Oranje-international niet op te nemen in zijn wedstrijdselectie voor het duel met Huddersfield Town.

Big Sam trekt hiermee de lijn door van interim-trainer David Unsworth, die de afgelopen weken eveneens geen beroep deed op Klaassen. De in de zomer voor 27 miljoen euro van Ajax overgenomen middenvelder kwam in de Premier League voor het laatst op 23 september in actie, toen the Toffees met 2-1 wisten te winnen van AFC Bournemouth.

In de tussentijd maakte Klaassen nog wel minuten in de Europa League, waarin Everton met één punt uit vijf wedstrijden de vierde positie bezet in Groep E. De blauwe ploeg uit Liverpool gaat het duel met Huddersfield in als de nummer dertien van de Premier League, met een voorsprong van vijf punten ten opzichte van nummer achttien West Ham United.