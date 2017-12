‘Wij moeten profiteren van de situatie bij Feyenoord, dit is het moment’

Vitesse ziet een uitgelezen mogelijkheid om Feyenoord zaterdagavond te verslaan in De Kuip. De Rotterdammers maakten vorige week een einde aan een serie van vijf competitiewedstrijden zonder overwinning, maar wachten al sinds 27 augustus op een thuiszege in de Eredivisie. Als het aan Guram Kashia ligt, wordt die reeks verlengd.

"Zij doen het niet goed nu", weet de aanvoerder van Vitesse. "En zij hebben bovendien ook veel wedstrijden gespeeld en zitten ook nog eens met veel blessures. Wij moeten profiteren. Dit is het moment." Kashia spreekt bij Omroep Gelderland van een 'topwedstrijd' en zegt dat Vitesse er klaar voor is. "We hebben geen Europees voetbal gespeeld, dus hebben ook goed kunnen rusten."

Dat laatste wordt ook benadrukt door trainer Henk Fraser als verklaring voor de matige vorm van Vitesse. De Arnhemmers boekten vorige week tegen ADO Den Haag (2-0) de enige zege van november. "Kijk naar AZ van vorig seizoen. Die hadden toen ook problemen en vergelijk ze met nu zonder Europese duels. We leggen ons er niet bij neer en we moeten er ook niet lang over zeuren, maar het heeft gewoon een behoorlijke impact. Volgens mij is het dus wel duidelijk waarom."