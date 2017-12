Pogba: ‘Ik vind hem nog meer waard dan honderd miljoen pond’

Paul Pogba is zeer gecharmeerd van Dele Alli. Anderhalf jaar geleden maakte Pogba voor 105 miljoen euro de overstap van Juventus naar Manchester United; inmiddels wordt Alli door sommigen een soortgelijke waarde toegedicht. Pogba denkt dat Alli meer waard is dan hij zelf was, en is blij niet meer de duurste voetballer ter wereld te zijn na de transfer van Neymar.

Doordat Neymar voor 222 miljoen euro transfereerde, is het bedrag voor Pogba plots een stuk minder indrukwekkend. "Mensen denken nu niet meer aan mij", zegt de Fransman in de London Evening Standard. "Ik denk nooit na over mijn transfersom, want dat was iets tussen de clubs. Toch is de transfer van Neymar bijzonder voor mij. Journalisten zullen niet meer zo gericht zijn om mijn prijs, maar meer op mijn optredens op het veld. Daar gaat het om. De druk op mij is dit seizoen afgenomen en ik kan me nog meer richten op het voetbal."

Volgens de Engelse boulevardpers is Manchester United, de club van Pogba, een van de gegadigden voor Alli. Ook Real Madrid wordt hevig aan de middenvelder gelinkt. "Ik vind hem nog meer waard dan honderd miljoen pond. Hij is enorm getalenteerd en nog steeds erg jong, maar tegelijkertijd al heel volwassen in zijn spel", geeft Pogba aan. "Dat kun je merken op het veld. Hij kan goed omgaan met alles wat er van buitenaf wordt gezegd. Je ziet dat hij daar niets om geeft. Mensen zullen altijd blijven praten, maar hij richt zich op het voetbal."

Alli voelt zich gevleid door de woorden van Pogba. "Paul is iemand voor wie ik enorm veel respect heb. Het is heel makkelijk om naast je schoenen te gaan lopen, maar als je de juiste mensen om je heen hebt, dan is het makkelijk om gefocust blijven", zegt de smaakmaker van Tottenham. "Er zullen altijd geruchten zijn over transfers en hoeveel geld je waard bent, maar ik richt me alleen op het voetbal."