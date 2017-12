Verbeek luidt noodklok: ‘Natuurlijk kan FC Twente degraderen’

Gertjan Verbeek hoopt zaterdag tegen Ajax zijn eerste succes te boeken als trainer van FC Twente. In zijn eerste drie wedstrijden pakte de oefenmeester geen enkel punt en daardoor staat Twente inmiddels op de zestiende plaats. Volgens Verbeek moeten de supporters rekening houden met het doemscenario van degradatie.

Dit seizoen won Twente drie wedstrijden; de overige tien duels leverden niets op. De voorsprong op hekkensluiter Roda JC Kerkrade is maar twee punten. "Natuurlijk kan Twente degraderen", benadrukt Verbeek in gesprek met de NOS. "Het is ook al eens eerder gebeurd, in de jaren tachtig. Als iemand daar hier nog niet van doordrongen is, dan zorg ik dat die knop snel omgaat. De modus overleven moet bij iedereen nu toch wel aan zijn."

Verbeek is bekritiseerd om zijn werk als tv-analist: hij zou volgens sommigen meer aandacht moeten besteden aan Twente. Daar is Verbeek het zelf niet mee eens. "Als ik bij Studio Voetbal of De Tafel van Kees aanschuif, is het geen probleem. Maar zit ik een middag bij FOX Sports, dan kan het ineens niet. Iedereen mag daar een mening over hebben, maar ik kan er niet zoveel mee. Ik doe het in mijn vrije tijd! Lekker belangrijk allemaal."