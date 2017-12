Advocaat: ‘Ik ben weleens gevraagd door Ajax, maar koos toen voor Oranje’

Dick Advocaat kende een rijke carrière, waarin hij onder meer drie keer bondscoach van Oranje was. De zeventigjarige oefenmeester had gedurende zijn loopbaan ook aan het roer kunnen staan bij Ajax, maar verkoos destijds een dienstverband bij Oranje boven een aanbod van de Amsterdamse club.

“Ik ben weleens gevraagd door Ajax, dat was in de tijd van Arie van Os (tussen 1989 en 2001 penningmeester bij Ajax, red.)', zegt Advocaat bij het programma NH Sportcafé. “Ik had voor Ajax kunnen kiezen ja, waarom niet? Maar ik koos voor het bondscoachschap. Als je trainer van het Nederlands elftal kunt worden... Dat was toen echt geweldig. De keuze was dus niet zo moeilijk.”

Advocaat zegt niet om welke periode het gaat, maar het aanbod lijkt in 1992 te zijn gekomen. De oefenmeester werd toen voor het eerst bondscoach bij Oranje, terwijl Ajax uiteindelijk in zee ging met Louis van Gaal. Toen Advocaat voor de tweede (2002) en derde (2017) keer aan de slag ging bij Oranje, was Van Os al vertrokken bij Ajax.