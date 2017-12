Pogba geeft toe: ‘Ik was een groot fan van Arsenal, keek veel wedstrijden’

Paul Pogba verruilde Juventus anderhalf jaar geleden voor Manchester United, dat 105 miljoen euro voor de Fransman neertelde. Het betekende voor de middenvelder een terugkeer bij the Red Devils, waar hij al in de jeugdopleiding had gespeeld. In zijn jeugd had Pogba echter een andere favoriete club in Engeland.

“In Frankrijk was Arsenal heel populair, ze hadden verschillende Franse spelers. Ik was een groot fan van Arsenal. En in het bijzonder van Thierry Henry, ik keek vaak naar hem”, zegt Pogba in gesprek met Football Focus. “Ik was geen hele fanatieke fan, maar keek wel veel wedstrijden van Arsenal. Ik heb het altijd een geweldige club gevonden.”

Pogba neemt het komend weekeinde met Manchester United op tegen Arsenal. De Fransman vertelt hoe hij de trainingen bij the Red Devils ervaart. “Ik kijk altijd uit naar het partijtje op het einde van de training. Het vervelendste vind ik het tactische deel, zoals iedereen waarschijnlijk. Defensieve tactieken moet je er echt in stampen en speelt zonder de bal. Ik heb altijd geleerd door met mijn vrienden te spelen.”