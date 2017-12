PSV treft in Sparta ploeg die de bal het vaakst verliest in Eredivisie

PSV zal met vertrouwen toewerken naar het thuisduel met Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren kunnen immers hun tiende competitieoverwinning op rij boeken, terwijl nummer veertien Sparta al drie duels niet meer wist te winnen. Opta blikt vooruit op het duel in het Philips Stadion, zondag vanaf 14.30 uur.

o PSV behaalde in zeven van de laatste tien competitieduels met Sparta in eigen huis een clean sheet en pakte hierin 28 van de mogelijke dertig punten met een doelsaldo van 32-3.

o PSV won 61 van de voorgaande 104 Eredivisiewedstrijden tegen Sparta, alleen tegen FC Utrecht (65) boekten de Eindhovenaren meer zeges.

o PSV won de laatste zeventien thuisduels in de Eredivisie, slechts twee keer behaalden de Eindhovenaren een langere reeks thuiszeges (18 in december 2005 en 21 in december 1987).

o PSV verloor dit Eredivisieseizoen 1657 keer balbezit, minder vaak dan elke andere Eredivisieploeg; Sparta verloor juist het vaakst de bal dit seizoen (2217).

o Sparta Rotterdam is de enige van 24 Eredivisieploegen waartegen Luuk de Jong in actie kwam maar nog nooit een Eredivisietreffer tegen wist te produceren.

o Phillip Cocu, de trainer met het hoogste winstpercentage ooit in Eredivisieduels (73% - min. 75 wedstrijden), gaat voor de vijftigste keer een Eredivisieduel in als trainer van de koploper van de Eredivisie, van de voorgaande 49 duels sloot PSV er veertig winnend af.

o Sparta Rotterdam is voor het eerst sinds september 2007 ongeslagen in opeenvolgende uitduels in de Eredivisie (G2); de laatste reeks van drie dateert van februari 2006.

o Hoewel alleen PSV (22 pogingen, 6 doelpunten) vaker op doel kopte dan Sparta (13 keer) kwam er dit Eredivisieseizoen geen ploeg minder vaak tot scoren uit kopballen dan die van Pastoor (1 keer).

o Robert Mühren bereidde de laatste drie doelpunten van Sparta voor en was direct betrokken bij 64 procent van de goals van zijn club dit seizoen (3 goals, 4 assists), het hoogste percentage van alle spelers.

o Alex Pastoor zag zijn ploegen slechts één van de mogelijke 27 punten pakken in Eredivisieduels met PSV (G1, V8) en in de laatste drie ontmoetingen geen enkel doelpunt maken tegen de Eindhovenaren.