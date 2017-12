Cristiano Ronaldo wil afrekenen met slechte serie in San Mamés

Real Madrid hoopt zaterdagavond zijn negende overwinning van het seizoen te boeken in LaLiga. De Koninklijke gaat op bezoek bij Athletic Club, de nummer zestien van de ranglijst, en kan de punten goed gebruiken. Het team van Zinédine Zidane heeft immers acht punten minder dan koploper Barcelona. Opta blikt vooruit op het duel in San Mamés, zaterdag vanaf 20.45 uur.

O Athletic Club won slechts één van de laatste zeven thuiswedstrijden in de competitie tegen Real; in maart 2015 werd het 1-0.

O Real Madrid won bij de laatste twee bezoekjes aan San Mamés in competitieverband. Het werd beide keren 1-2.

O Athletic Club heeft al vijf wedstrijden niet meer gewonnen in LaLiga; zijn slechtste reeks sinds januari 2015 (zeven duels zonder zegepraal).

O Real Madrid wist de laatste twee uitwedstrijden in LaLiga niet te winnen. De laatste keer dat men drie uitduels niet won in de competitie, was in het seizoen 2008/09 met Juande Ramos.

O Athletic Club en Barcelona raakten dit seizoen het vaakst van alle teams het aluminium in LaLiga: tienmaal. Tegen Real Madrid schoten de ploegen het vaakst tegen het houtwerk: Leganés en Real Betís; zeven keer.

O Geen team scoorde dit seizoen vaker in de eerste helft van een La Liga-wedstrijd dan Real Madrid: zestien stuks, samen met Celta de Vigo.

O Aritz Aduriz maakte meer kopdoelpunten tegen Real Madrid in LaLiga dan welke speler dan ook: drie stuks.

O Slechts vier van de zestien doelpunten die Cristiano Ronaldo in LaLiga tegen Athletic Club maakte, vielen buitenshuis.

O Ronaldo heeft meer wedstrijden in het nieuwe San Mamés gespeeld zonder te scoren dan in welk ander stadion dan ook: vier duels zonder goal.

O Karim Benzema maakte al drie doelpunten in het nieuwe San Mamés. Enkel landgenoot Antoine Griezmann deed het beter met vier treffers.