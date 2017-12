‘Dat is bij Ajax uitzonderlijk, op die leeftijd, als je een groot talent bent'

Er is de afgelopen week het nodige gezegd en geschreven over Frenkie de Jong. De twintigjarige middenvelder leverde vorige week tijdens zijn invalbeurt in de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (5-1) drie assists, waardoor er veel wordt gediscussieerd of hij nu in de basiself moet bij Ajax. Henk Hoijtink vraagt zich in zijn column in Trouw af of De Jong nu daadwerkelijk zo’n groot talent is.

Hoijtink benoemt dat De Jong ‘al’ twintig jaar oud is en weinig speelt. “Dat is bij Ajax uitzonderlijk, op die leeftijd, als je een groot talent heet te zijn. Is hij dat? Hij kan sierlijk paraderen, en dat kan in Nederland. Of hij de inhoud en het tempo voor een hoger niveau heeft, kun je betwijfelen, voorzichtig gezegd”, schrijft de journalist. Hij merkt op dat Hakim Ziyech ook geregeld wordt geprezen.

“Hij lijdt nogal wat balverlies, vergelijk dat eens met de moderne middenvelders op de hogere treden in het voetbal”, vervolgt Hoijtink zijn verhaal. “In Nederland kan dat, heet het weer: er staan ook wat goede passes tegenover. De denkslag wordt niet gemaakt hoeveel vlotter en vloeiender het nu steeds stokkende spel zou kunnen zijn met een speler daar, goed en zuinig, met een verantwoorde foutenlast.”

Hoijtink spreekt van ‘een bubbel’ rond Ajax. “Het is je reinste bubbel, de bubbel van Ajax. Geen ruimte daarin voor de vraag hoe groot die talenten werkelijk zijn. Acht punten achterstand? Het wordt geblokt, zoals dat in bubbels gaat.”