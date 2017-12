Feyenoord vreest voor evenaring van negatief clubrecord uit 1990/91

Feyenoord is na dertien speelronden terug te vinden op de zevende plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers kunnen de punten dan ook goed gebruiken en hopen die zaterdagavond op te halen tegen Vitesse, de nummer zes van de ranglijst. Opta blikt vooruit op het duel in De Kuip, zaterdag vanaf 20.45 uur.

o Van de laatste 24 Eredivisieontmoetingen tussen Feyenoord en Vitesse verloor Feyenoord er slechts twee en hield in meer dan de helft van deze duels de nul (13).

o Vitesse won 9,4 procent van zijn Eredivisieduels in de Kuip, voor de Arnhemmers het laagste winstpercentage in uitduels tegen alle huidige Eredivisieploegen.

o Feyenoord is zonder overwinning in de laatste vier thuiswedstrijden in de Eredivisie, de laatste keer dat de Rotterdammers vijf keer op rij niet wisten te winnen in eigen huis was in het seizoen 1990/91 (toen 7 wedstrijden op rij).

o Alleen Roda JC scoorde dit Eredivisieseizoen minder vaak in het laatste half uur van een wedstrijd (3 keer) dan Feyenoord (4).

o Alleen Feyenoord (43) kreeg dit seizoen tot nu toe minder schoten op doel tegen dan Vitesse (49).

o Steven Berghuis kwam drie keer tot scoren in een Eredivisieduel tegen Vitesse, alleen tegen Heracles Almelo kwam Berghuis tot meer Eredivisietreffers.

o 35,4 procent van de doelpogingen van de Arnhemmers dit seizoen kwam voort uit standaardsituaties, het hoogste percentage van alle Eredivisieploegen.

o Vitesse (231) en Feyenoord (207) gaven dit Eredivisieseizoen de meeste voorzetten uit open spel; qua succespercentage staat Vitesse echter eerste (26%) en Feyenoord laatste (15%).

o Luc Castaignos kwam tot scoren in vijf van zijn laatste acht Eredivisiewedstrijden in de Kuip (4 keer namens Feyenoord, 1 keer namens FC Twente).

o Thulani Serero kan zijn honderdste Eredivisiewedstrijd spelen; de middenvelder is nog ongeslagen tegen Feyenoord.