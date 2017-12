Ziyech scoort al 125 schoten van buiten de zestien niet in de Eredivisie

Ajax lijkt zich in de strijd om het kampioenschap nauwelijks meer puntverlies te kunnen permitteren, want de achterstand op PSV bedraagt na dertien speelronden acht punten. De Amsterdammers nemen het zaterdag op tegen FC Twente, de nummer zestien van de Eredivisie. Opta blikt vooruit op het duel in De Grolsch Veste, zaterdag vanaf 18.30 uur.

o FC Twente won slechts één van de laatste vijftien Eredivisieduels met Ajax: de thuiswedstrijd van vorig seizoen (11 december 2016, 1-0).

o Ajax wist van alle huidige Eredivisieploegen alleen tegen FC Twente niet tot een uitzege te komen in de laatste vier Eredivisieseizoenen.

o FC Twente verloor 61 procent van de Eredivisieduels met Ajax (62 van de 102), tegen geen enkele andere Eredivisieploeg verloor Twente meer dan de helft van hun Eredivisiewedstrijden.

o De Tukkers kwamen onder Gertjan Verbeek tot gemiddeld dertien balcontacten in de vijandelijke zestien, in de tien duels daarvoor lag dit gemiddelde op 24 balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander.

o Van alle spelers die dit seizoen minimaal vijftig persoonlijke duels aangingen is Stefan Thesker de hoogst genoteerde speler, die niet bij de traditionele top drie speelt, wat betreft het winstpercentage van de deze duels (67,7%).

o Ajax kwam tot veertig doelpunten in de eerste dertien speelronden van dit seizoen, de laatste keer dat de Amsterdammers er meer maakten in de eerste dertien competitieduels was in het seizoen 1997/98 (48 - ook 40 in het seizoen 2009/10).

o De Amsterdammers incasseerden elf doelpunten in de eerste dertien duels dit seizoen, in de afgelopen tien seizoenen lag dit aantal slechts één keer lager (7 in het seizoen 2015/16).

o Ajax is de enige Eredivisieploeg die nog geen treffer van buiten het strafschopgebied incasseerde, de laatste tegentreffer voor de Amsterdammers van buiten de zestien werd gemaakt door Jürgen Locadia (op 23 april 2017 tijdens PSV - Ajax).

o Hakim Ziyech kwam niet tot scoren met zijn laatste 125 schoten van buiten het strafschopgebied in de Eredivisie.

o FC Twente is samen met VVV de enige Eredivisieploeg waartegen Ziyech in actie kwam zonder een treffer te noteren.