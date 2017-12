‘Leicester zei dat ze niet dwars zouden liggen, maar blokkeerde toch dingen’

Nadat Leicester City in 2016 kampioen was geworden, stonden de nodige spelers in de belangstelling van grotere clubs. N’Golo Kanté werd weggekaapt door Chelsea, terwijl er ook naar Riyad Mahrez en Jamie Vardy veel vraag was. De Algerijnse vleugelaanvaller onthult in gesprek met de Daily Mail dat hij dicht bij een overstap naar the Gunners was.

De vertegenwoordigers van Mahrez spraken met Arsène Wenger, terwijl Mahrez zelf een overstap naar Arsenal wel zag zitten. Leicester City wilde hem uiteindelijk niet laten gaan. “De kans op een overstap naar Arsenal was fifty-fifty. Ik wilde transparant zijn, er niet over liegen en gewoon eerlijk zijn. N’Golo had een clausule in zijn contract en kon daardoor vertrekken. Daarom zijn ze bij Leicester gestopt met clausules. Ze zeiden dat ze na N’Golo niemand meer zouden laten gaan”, herinnert Mahrez zich.

“Ze wilden me niet verkopen”, vervolgt de Algerijnse vleugelaanvaller zijn verhaal. “Ze zeiden: Als er iets komt, zullen we niet dwars gaan liggen. Maar ondertussen blokkeerden ze achter de schermen allerlei dingen. Ze spraken wel met clubs, maar wilden me niet verkopen. Maar ik houd vertrouwen, contract of geen contract. Ik geloof dat ik de top zal halen. Als je kwaliteiten hebt en die laat zien, is het geen probleem.”