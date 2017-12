Özil jaagt tegen Manchester United op assistrecord van Robert Pirès

Arsenal neemt het zaterdag op tegen Manchester United en bij een overwinning nadert men de club van manager José Mourinho tot op één punt. Beide ploegen wonnen de laatste drie wedstrijden in de Premier League. Opta blikt vooruit op het duel in het Emirates Stadium, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O Arsenal verloor slechts één van de laatste vijf Premier League-thuiswedstrijden tegen Manchester United en won de laatste twee thuisduels zonder ook maar één doelpunt te hoeven incasseren.

O Sinds mei 1991 is Arsenal er niet in geslaagd om drie thuiswedstrijden tegen Manchester United achter elkaar in een zege om te zetten.

O Geen ploeg won meer uitwedstrijden in de Premier League bij Arsenal dan Manchester United: zeven stuks. Ook Liverpool staat trouwens op zeven overwinningen.

O Sinds november 2012, toen Arsenal met 1-2 van Manchester United verloor, won Arsenal al zijn vier zaterdagavondwedstrijden in eigen huis in de Premier League.

O Arsenal heeft zijn laatste twaalf thuiswedstrijden in de competitie gewonnen. De club uit Londen presteerde voor het laatst zo goed tussen februari en november 2005, toen men dertien keer achter elkaar wist te winnen op Highbury.

O José Mourinho heeft al elf uitwedstrijden niet meer weten te winnen tegen een van de big six-ploegen in de Premier League, sinds een 1-2 zege op Liverpool in november 2014.

O Mesut Özil is in zijn laatste vier Premier League-optredens tegen Manchester United betrokken geweest bij vier doelpunten: twee treffers en twee assists.

O Özil heeft veertien keer een doelpunt van Olivier Giroud voorbereid in de Premier League. Slechts twee spelers bedienden een speler van Arsenal vaker in de competitie: Robert Pirès gaf zeventien assists op Thierry Henry en Henry bereidde vijftien keer een doelpunt van Freddie Ljungberg voor.

O Olivier Giroud heeft als invaller zestien doelpunten gemaakt in de Premier League. Enkel Jermain Defoe (23), Ole Gunnar Solskjaer en Nwankwo Kanu (zeventien) maakten als invaller meer treffers in de hoogste afdeling van Engeland.