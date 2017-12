‘In mijn ogen hoef ik niet te vrezen, al zouden er vijf linksbacks komen’

Joshua Brenet begon niet al te sterk aan het seizoen bij PSV, maar heeft zichzelf inmiddels teruggeknokt. De verdediger is basisspeler in het elftal van de koploper, die na dertien wedstrijden al een voorsprong van acht punten op naaste achtervolgers Ajax en AZ heeft. Brenet is er dan ook niet bang voor dat de Eindhovenaren een nieuwe linksback zullen halen.

“Het gaat goed met het team, het gaat goed met mezelf. We hebben met PSV een recordje gepakt, ik heb persoonlijk een recordje gepakt. Waarom zou de trainer mij eruit halen? Daar ben ik helemaal niet bang voor. In mijn ogen hoef ik niet te vrezen, al zouden er vijf linksbacks komen”, zegt Brenet in gesprek met De Telegraaf. De verdediger is tot nu toe 52 Eredivisie-wedstrijden op rij ongeslagen en komt steeds dichterbij het record van Sören Lerby (59 duels).

“Ik had er zelf nooit over nagedacht, totdat ik ermee werd geconfronteerd. Nu hoor ik het na elke wedstrijd. In de kleedkamer wordt er ook over gesproken”, stelt de verdediger, die afgelopen zomer in de belangstelling van Udinese en Anderlecht stond. “Ik heb gezien dat ik voor het Eredivisie-record zestig wedstrijden zonder nederlaag nodig heb. Dan zou ik de reeks tot na de winterstop moeten doortrekken. Het zou leuk zijn als dat lukt.”