‘Ik vind Fraser als trainer zelfs verder dan Van Bronckhorst’

Een aantal coryfeeën van Feyenoord lieten donderdag in het Algemeen Dagblad weten dat Henk Fraser in hun ogen de ideale kandidaat is om op termijn Giovanni van Bronckhorst op te volgen bij Feyenoord. De verslaggevers Richard van der Made en Jim van der Deijl sluiten zich bij hen aan.

“Ik denk dat hij er klaar voor is. Zijn bevlogenheid, winnaarsmentaliteit maar tegelijkertijd ook zijn no-nonsense uitstraling passen daar natuurlijk ook goed”, aldus Van der Made van Omroep Gelderland in gesprek met de NOS. Hij krijgt bijval van zijn collega van Omroep West: “Ik vind hem als trainer zelfs verder dan Van Bronckhorst.”

De in Suriname geboren Fraser speelde van 1990 tot 1999 voor Feyenoord en won in die periode twee landstitels, vier nationale bekers en één keer de Johan Cruijff Schaal. Van 1999 tot 2007 werkte hij in de jeugd van Feyenoord en daarna ging hij aan de slag bij achtereenvolgens ADO en PSV. Na een tijdje assistent-bondscoach van Jong Oranje te zijn geweest, ging hij in februari 2014 op eigen benen staan bij ADO en vorig jaar zomer maakte hij de overstap naar Vitesse, waarmee hij de KNVB Beker won.

“Hij heeft het in Den Haag echt goed gedaan”, aldus Van der Deijl. “Hem werd weleens verweten dat hij te weinig sexy voetbal speelde, te erg op resultaat gericht was. Dat vond ik onzin. Het was geen tiki-taka-voetbal, maar dat kun je hier ook niet verwachten.” Van der Made: “Hij heeft in Arnhem meer een wij-gevoel gecreëerd dan voorheen en durft ook verantwoordelijkheden uit handen te geven. Henk geeft veel aandacht aan de wisselspelers en zorgt voor duidelijkheid. Ik hoor weinig wanklanken en Vitesse is geen makkelijke club.”