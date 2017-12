Benítez spreekt van ‘fake news’: ‘Iemand in Tsjechië gooide dat op Twitter’

Rafael Benítez stond tussen 2012 en 2013 een korte periode aan het roer bij Chelsea. Gedurende zijn bewind wonnen the Blues de Europa League, maar desondanks moest de Spanjaard in de zomer van 2013 plaatsmaken voor José Mourinho. Zaterdag neemt Benítez het voor eerst sinds zijn periode bij de club op tegen Chelsea, als hij met Newcastle United naar Londen afreist.

“De normale fans, die je op de straat tegenkomt, vonden mij prima. De meerderheid realiseerde zich dat ik een professional was en was tevreden met mij. Iedere dag was er een positieve sfeer, maar er waren toch negatieve geluiden. Vanwege mijn verleden bij Liverpool”, zegt Benítez in gesprek met the Guardian. Volgens hem heeft ‘fake news’ een belangrijke rol gespeeld in de beeldvorming, omdat er naar buiten kwam dat hij zou hebben gezegd dat hij nooit Chelsea wilde coachen

“Een tiener in Tsjechië had dat op Twitter gezet. Dat verhaal is gewoon niet waar, het is verzonnen. De mensen op de straat zeiden: Ga zo door, je doet fantastisch werk”, vervolgt de Spaanse oefenmeester. “De feedback die ik vanuit het bestuur kreeg, was positief. We bereikten wat we moesten bereiken. Ze konden sommige fans echter niet overtuigen en besloten dat er wat moest veranderen. In eerste instantie haalde Roman Abramovich me om het team te redden. Dat kregen we voor elkaar en onze relatie is nog heel goed.”

Dit seizoen staat Chelsea al elf punten achter koploper Manchester City. “Ik weet niet of ze al kansloos zijn in de titelstrijd. Het blijft een sterk team, dat dicht bij de top van de ranglijst staat”, stelt Benítez over de titelrace. “Ik ken Antonio Conte, want we hebben in Italië een aantal keer tegen elkaar gespeeld. Hij is een winnaar, iemand die alles op alles zet om prijzen te pakken. Conte doet geweldig werk bij Chelsea.”