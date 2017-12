Zaterdag, 2 December 2017

Real heeft contact over sensationele terugkeer

Het contract van Emre Can bij Liverpool loopt af en Juventus is nadrukkelijk geïnteresseerd in de middenvelder. Toch sluit hij niet uit dat hij zijn verbintenis bij the Reds alsnog gaat verlengen. (The Sun)

José Mourinho mist een echt nummer tien bij Manchester United en hij weet wie er geknipt voor is om deze plek op te vullen. Mesut Özil is het voornaamste transferdoelwit van the Red Devils. (Daily Telegraph)

Barcelona en Manchester United zijn echter niet de enige geïnteresseerden in Özil. De middenvelder van Arsenal zou contact hebben gehad met Zinédine Zidane over een sensationele terugkeer naar Real Madrid. (The Sun)

De gesprekken tussen Toby Alderweireld en Tottenham Hotspur over een nieuw contract zijn vastgelopen. Als het aan de verdediger ligt, krijgt hij in de toekomst een aanzienlijk beter salaris en Manchester City zou de situatie in de gaten houden. (Daily Mail)

Sam Allardyce heeft een contract voor achttien maanden getekend bij Everton, maar is van plan om ook daarna nog te blijven. De manager vertrok vorig seizoen bij Crystal Palace en zei toen met pensioen te gaan. (the Guardian)