Europese top volgt De Jong: ‘Sommige verhalen zijn waar’

Ajax gaat zaterdag op bezoek bij FC Twente en zal de Tukkers bestrijden in een 3-4-3-systeem. Marcel Keizer ruimt naar alle waarschijnlijkheid een basisplaats in voor Frenkie de Jong en zou de middenvelder daarmee belonen voor zijn invalbeurt tegen Roda JC Kerkrade (5-1 winst, drie assists). Ondanks dat De Jong nog geen vaste plek heeft veroverd, wordt hij al in verband gebracht met de grootste clubs.

Voetbal International meldde maandag dat de twintigjarige De Jong in beeld is bij Manchester City, Bayern München, Hamburger SV en RB Leipzig en eerder werd het talent al genoemd bij onder meer Barcelona. “Ik heb het gehoord van mijn zaakwaarnemer. Sommige verhalen zijn waar, sommige niet. Maar ik ben er niet mee bezig”, reageert hij.

Een transfer naar een Europese supermacht ziet De Jong overigens ook niet snel gebeuren, zo vertelt hij aan de NOS: “Bij Bayern en Manchester City zou ik niet direct in de basis staan.” De international van Jong Oranje weet dat hij al weken een van de meest besproken Ajacieden is: ondanks dat zijn talent door velen wordt erkend, krijgt hij relatief weinig speelminuten.

De Jong vindt alle ‘media-aandacht’ wat ‘overdreven’: “Ze mogen erover praten, maar van mij hoeft dit niet. Ik doe er ook niet aan mij. Al heb ik er natuurlijk wel mijn mening over. Ik vind ook dat ik moet spelen. Maar voor de rest maakt de discussie mij weinig uit.” De Jong speelde tot dusverre 24 officiële wedstrijden in het eerste van Ajax.