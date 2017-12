Situatie van Nouri ‘redelijk stabiel’: ‘Ik meende een glimlach te zien’

De situatie van Abdelhak Nouri is ‘redelijk stabiel’, zo meldt de Volkskrant zaterdagochtend. De middenvelder is bij verlaagd bewustzijn en lag een tijdje in een revalidatiekliniek, waar volgens broer Abderrahim licht herstel viel te ontwaren. Hij meende soms reacties op het gezicht van zijn broertje te zien, waaronder een glimlach.

“Dat was het mooiste moment van zijn leven”, zo citeert de Volkskrant. De familie heeft een second opinion gevraagd bij een neurochirurg in Miami om de kansen op herstel in te schatten; over de uitkomst daarvan wil de familie voorlopig niks kwijt. De familie van Nouri is daarnaast van plan om een stichting in naam van Nouri op te richten met als doel om validen en minder validen met elkaar te laten sporten.

Abderrahim Nouri herinnert zich het moment dat zijn broertje in Oostenrijk in het ziekenhuis lag. “Ze hielden Appie in slaap in het ziekenhuis van Innsbruck om het herstel te bespoedigen. Alles leek normaal, alles leek goed te komen”, zegt de oudere broer van Nouri, die een paar dagen later alsnog slecht nieuws kreeg. "Mijn vader zat links naast me. Mijn moeder zat rechts. Mijn oom was er ook bij. De professor zei dat als Appie ooit nog wakker zou worden, hij nooit meer zou kunnen lopen, praten, zelfstandig eten of zien.”

“Mijn vader tikte me aan. Ik moest hem vasthouden. Hij viel weg. We hebben hem met de voeten omhoog gelegd, om het bloed naar het hoofd te laten stijgen”, aldus Abderrahim Nouri. De twintigjarige Abdelhak Nouri kreeg in juli tijdens het oefenduel met Werder Bremen te maken met hartfalen. Door een tekort aan zuurstof heeft hij blijvende en ernstige hersenschade opgelopen.