‘Soms gaan ze transfervrij weg voor enorme salarissen elders’

Manchester United heeft naar verluidt verregaande belangstelling voor Mesut Özil. De middenvelder heeft een aflopend contract bij Arsenal en het is nog onduidelijk of hij van plan is dat te verlengen. José Mourinho wilde de interesse in de 29-jarige Duitser op de persconferentie niet bevestigen.

“Geen commentaar”, zei de Portugees, die bij Real Madrid al samenwerkte met de 88-voudig international van Duitsland. Özil is niet de enige speler die uit zijn contract loopt bij Arsenal, want ook Alexis Sánchez beschikt over een verbintenis die doorloopt tot medio 2018. Ook bij Manchester United lopen de nodige contracten af, waaronder dat van Marouane Fellaini.

“Dat is voetbal. Contracten lopen af. Fellaini loopt uit zijn contract en er zijn nog meer belangrijke spelers in Europa die uit hun contract lopen. Soms bepalen alleen de spelers welke richting ze uitgaan. Dat recht hebben ze. Spelers hebben het recht om dat te doen en ik neem de clubs dan ook niets kwalijk”, doelt Mourinho op de interesse in Fellaini.

“De clubs, die proberen. Ze proberen, proberen en proberen, maar de spelers hebben het laatste woord en in veel gevallen is dat voordelig voor hen. Soms kunnen ze transfervrij vertrekken en kunnen ze elders enorme salarissen verdienen”, besluit de coach. De dertigjarige Fellaini zou in beeld zijn bij onder meer AC Milan en Paris Saint-Germain. Hij speelde tot dusverre 145 wedstrijden voor the Mancunians.