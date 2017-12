Felle kritiek op Onana: ‘Dan krijgt hij het hele land over zich heen’

André Onana heeft twee interlands achter zijn naam staan en kwam in juni voor het laatst in actie voor zijn land. Hij deed negentig minuten mee in de met 0-4 verloren vriendschappelijke wedstrijd tegen Colombia en werd sindsdien niet meer opgeroepen. Onana uitte vrijdag felle kritiek op Hugo Broos, maar de bondscoach zegt dat in een interview met Het Nieuwsblad niet te begrijpen.

“Hij heeft wel degelijk gezegd dat hij niet opgeroepen wilde worden voor de Confederations Cup afgelopen zomer. En dat ik nadien ook geen moeite meer hoefde te doen, want met Kameroen was het altijd wel iets, zo zei hij”, aldus Broos. “Hij wilde liever de voorbereiding met Ajax doen. Bovendien is hij mijn tweede doelman. Hij is gefrustreerd, maar wil het gelijk aan zijn kant krijgen. Ik begrijp wel waar dit vandaan komt.”

“Als hij toegeeft niet meer opgeroepen te willen worden, krijgt hij het hele land over zich heen. Dat wordt hen kwalijk genomen”, besluit de 65-jarige keuzeheer uit België. De 21-jarieg Onana bedankte voor deelname aan de Afrika Cup omdat hij zich met Ajax wilde concentreren op de Europa League en om de apotheose in de Eredivisie. “Ik kan niet zeggen dat hij een leugenaar is, maar als je met hem praat... Hij zegt tegen je dat hij je niet selecteert. En dan zegt hij op een persconferentie bijvoorbeeld dat je niet meer voor je land wilt uitkomen. En dan worden mensen boos op je, maar ik heb dat nooit gezegd”, vertelde Onana.

“Dat is waarom veel spelers besluiten om niet meer mee te gaan. Het is een goede trainer, maar soms zegt hij dingen die hij niet zou moeten zeggen. Dat is heel raar. Als hij mij niet meer nodig heeft, is dat geen probleem. Het is niet iets waar ik bang voor hoef te zijn. We moeten allemaal eerlijk zijn. Als ik niet wil spelen, besluit ik dat ik niet ga spelen”, zo werd de goalie geciteerd door FOX Sports. De huidige keepers in de selectie van Kameroen zijn Fabrice Ondoa (Sevilla B), Jules Goda (Tours) en Georges Bokwé (Mjöndalen IF).