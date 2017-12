‘Kasper Dolberg kon daar blijkbaar niet goed mee omgaan’

Kasper Dolberg scoorde vorig seizoen 23 keer voor Ajax en werd nadien in verband gebracht met een miljoenentransfer naar AS Monaco, maar de twintigjarige aanvaller heeft die lijn niet weten door te trekken. Hij kwam dit seizoen pas tot zes treffers, waaronder een hattrick in de KNVB Beker tegen Scheveningen. Kenneth Perez is echter niet gaan twijfelen aan de potentie van zijn landgenoot.

“Dat écht speciale zie ik nog steeds bij hem”, zegt de analyticus van FOX Sports in een interview met het Algemeen Dagblad. “Maar wel veel minder. Neem die wedstrijd in De Kuip tegen Feyenoord. Hij was gepasseerd en dan veronderstel je dat hij niet lekker in zijn vel zit. Dan komt hij erin en merk je daar niets van. Hij scoorde zelfs met een stift. Dat blijft bijzonder. Daarom geloof ik niet dat we ons vorig seizoen hebben vergist.”

Perez stelt wel dat Dolberg vermoedelijk last heeft (gehad) van de komst van Klaas-Jan Huntelaar: “Hij kon daar blijkbaar niet goed mee omgaan, anders had hij zijn basisplaats niet verloren.” De oud-middenvelder voegt daaraan toe dat de jongeling moet leren dat hij ook blijft presteren wanneer de interne concurrentie groot is: “Ook dat bepaalt of je wel of geen échte topspits bent.”

De 43-jarige Perez houdt wel een slag om de arm. Hij vindt Dolberg een talent, maar wil ook weer niet te hard van stapel lopen: “Ik heb zelf altijd heel hoog opgegeven over Viktor Fischer. Ik heb hem getraind in de jeugd bij Ajax. Die jongen was zó goed, maar heeft nu geen basisplaats bij FSV Mainz. Dus je moet voorzichtig zijn om spelers heel snel, heel groot te maken.” Met Ajax neemt Dolberg het zaterdagavond op tegen FC Twente.