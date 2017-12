Brazilianen klagen Barcelona aan vanwege getrek aan toptalent

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, kortweg Arthur, lijkt zijn carrière voort te zetten bij Barcelona. Journalist Albert Rogé van SPORT deelt een foto waarop de middenvelder te zien is in het tenue van de Catalanen en schrijft daar op Twitter bij: “Arthur komt naar Barcelona, de nieuwe sensatie van Brazilië.” Van een finale deal is echter geen sprake, zo verzekert Grêmio’s Nestor Hein.

De advocaat geeft tegenover FOX Sports aan dat de club uit Brazilië van plan is om naar de FIFA te stappen. “Zaakwaarnemer Jorge Machado heeft ons laten weten dat een official van Barcelona (André Cury, red.) de familie van Arthur wilde ontmoeten. Wij vonden dat prima. Maar om Arthur dan een Barcelona-shirt te laten aantrekken en de foto daarvan te verspreiden, beschouwen wij als compleet onnodig. Barcelona past dit soort dingen wel vaker toe tijdens onderhandelingen. We gaan naar de FIFA om Barcelona hiervoor aan te klagen.”

“Die jongen wil bij Grêmio blijven, dus wij gaan er alles aan doen om te voorkomen dat hij weggaat. We willen niet meer onderhandelen met Barcelona. Als een andere club de gelimiteerde transfersom op tafel legt, prima, maar dat lijkt niet te gebeuren. André Cury moet vooral leren begrijpen met wie hij zaken doet in Brazilië”, zo doelt advocaat Hein op de vertegenwoordiger van Barcelona in Brazilië, die de onderhandelingen over Arthur voert namens de club van trainer Ernesto Valverde.

Cury flankeert de 21-jarige Arthur op de foto die nu zo wordt gehekeld door Grêmio. Verder zijn ook Diego Assis, het neefje van Ronaldinho en de zoon van makelaar Roberto Assis, en Cauê Machado, de zoon van zaakwaarnemer Machado, op de afbeelding te zien. De foto is geschoten op het kantoor van Jorge Machado. Ondanks dat Arthur dus al pronkt met een tenue van Barcelona, is van een deal geen sprake. De gelimiteerde transfersom in het tot 2020 doorlopende contract van Arthur bedraagt naar verluidt vijftig miljoen euro.

De club uit Porto Alegre zou een eerste voorstel van 35 miljoen euro al hebben afgeslagen, zo weet Globo Esporte te melden. Vicevoorzitter Odorico Roman ontkent dat echter: “Niemand van Barcelona heeft ons formeel benaderd.” Grêmio heeft overigens zeventig procent van de eigendomsrechten van het talent in handen en kan dus niet de gehele transfersom in eigen zak steken. Arthur, die tot dusverre veertig wedstrijden speelde voor de blauwhemden, wordt ook in de gaten gehouden door onder meer Ajax.