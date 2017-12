PSG scout Braziliaan van dertig miljoen euro

Garry Mendes Rodrigues kan Galatasaray in de winterstop verlaten. De Nederlands-Kaapverdiaanse aanvaller staat in de belangstelling van Newcastle United. (Fotomac)

De club is echter niet bereid om de afkoopsom van dertig miljoen euro op tafel te leggen.

Tom Beugelsdijk staat ‘heel positief’ tegenover een nieuw contract bij ADO Den Haag. De verdediger is er ook blij mee dat de directie met hem verder wil. (Omroep West)