‘Ik wil wel tegen Ronaldo spelen, maar Iniesta is ook niet verkeerd’

Mustafa Saymak tekent voorlopig niet bij en is mogelijk niet de enige smaakmaker van PEC Zwolle die in de winterstop vertrekt. Youness Mokhtar beschikt eveneens over een aflopend contract en moet dus op termijn gaan bepalen of hij wil verlengen. Hij benadrukt in ieder geval niet weg te hoeven.

“Ik heb het hartstikke naar mijn zin in Zwolle. We zijn met iets moois bezig, staan vierde en spelen leuk voetbal. Ik hoef niet per se weg in de winterstop, maar als er iets moois komt voor mij en de club, gaan we erover praten. Bijtekenen is nog geen optie, voor de rest zien we na de winterstop wel verder”, aldus Mokhtar voor de camera van FOX Sports.

De 26-jarige linksbuiten werd na het duel met FC Utrecht (1-1) ook nog bevraagd over zijn kansen voor het WK in Rusland. Hij kwam uit voor de jeugdelftallen van Nederland en Marokko en een uitnodiging voor het Afrikaanse land lonkt. Mokhtar heeft de loting in ieder geval gezien: “Ik zag Portugal en Spanje, toen dacht ik al: ‘oh nee’. Ik wil wel tegen Cristiano Ronaldo spelen, maar Andrés Iniesta is ook niet verkeerd, haha.”

Bondscoach Hervé Renard liet eerder op de avond tegenover de NOS al weten dat hij de spelers in de Eredivisie nauwlettend in de gaten houdt: “Mimoun Mahi hoort bij de groep en Yassin Ayoub was er de laatste paar keer niet bij, maar ik weet dat hij momenteel goed speelt. Er zijn meer spelers in Nederland van Marokkaanse afkomst die goed spelen bij hun club, maar ik kan maar 23 man meenemen. Iedereen moet de komende vijf maanden goed spelen. Dan krijg je een kans.”