Smaakmaker verlengt contract voorlopig niet bij PEC Zwolle

Mustafa Saymak hielp PEC Zwolle vrijdagavond aan een punt tegen FC Utrecht (1-1) en dat is mogelijk zijn laatste doelpunt geweest voor De Blauwvingers. Hij heeft besloten zijn aflopende contract voorlopig niet te verlengen.

Voetbal International meldt dat PEC Zwolle de arbeidsovereenkomst wil openbreken, maar het deze week niet eens is geworden met het management van de 24-jarige Saymak. Technisch directeur Gerard Nijkamp liet dinsdag al weten dat Saymak óf verlengt óf in de winterstop wordt verkocht. Dan houdt de club er nog een transfersom aan over.

“Dat is ons beleid. Anders loopt hij deze zomer gratis de deur uit. Wij willen graag met Mustafa verlengen, maar niet tegen elke prijs. Wij kunnen geen bovenmatige salarissen betalen. Dat geldt voor alle spelers”, sprak de sportbestuurder. Saymak maakte in 2009 de overstap van Schalkhaar naar PEC en was sindsdien goed voor 21 doelpunten en 14 assists in 150 officiële wedstrijden.