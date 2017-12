Trainersnieuws uit Eindhoven: ‘Wij betreuren zijn besluit’

FC Eindhoven moet op zoek naar een nieuwe trainer. Wilfred van Leeuwen tekende in juli een contract voor één seizoen en heeft besloten om het daarbij te laten, zo maken de Brabanders via de officiële kanalen bekend.

“FC Eindhoven is zeer tevreden over de werkwijze van Van Leeuwen en betreurt daarom zijn besluit. Van Leeuwen maakt op privé-, zakelijk en voetbalgebied een andere keuze. De club respecteert uiteraard daarin zijn beslissing. In goed overleg gaat Van Leeuwen het seizoen afmaken en in samenwerking met de staf en spelersgroep alles uit de kast halen om de nacompetitie te bereiken”, valt er in het statement te lezen.

De 44-jarige Van Leeuwen werd op voorspraak van technisch manager Tscheu La Ling naar FC Eindhoven gehaald; zijn contract bij VVSB werd afgekocht. Van Leeuwen was eerder trainer bij Quick Boys en Westlandia en was nog even hoofd jeugdopleiding en assistent-coach bij ADO Den Haag.