Higuaín legt Stadio San Paolo het zwijgen op en beslist kraker

Juventus heeft vrijdagavond een grote slag geslagen in de Italiaanse titelrace. La Vecchia Signora nam op bezoek bij koploper Napoli al vroeg de leiding via Gonzalo Higuaín en gaf die voorsprong uiteindelijk niet meer weg: 0-1. Juventus nadert Napoli door de overwinning tot op één punt in de Serie A.

Higuaín maakte vorig jaar voor 94 miljoen euro de overstap van Napoli naar Juventus en was sindsdien in vier wedstrijden tegen zijn oude ploeg goed voor vier doelpunten. De Argentijnse goalgetter bleek vrijdagavond in Stadio San Paolo opnieuw een plaag voor de Napolitanen. Na een razendsnelle counter van Juventus werd Higuaín na twaalf minuten voetballen weggestoken door Paulo Dybala, waarna hij oog in oog met Jose Manuel Reina kalm afrondde: 0-1.

Juventus was furieus aan de wedstrijd begonnen, maar moest het initiatief na de openingstreffer aan de thuisploeg laten. Lorenzo Insigne vuurde rakelings over, terwijl Marek Hamsik Gianluigi Buffon tot een redding dwong. Aan de andere kant voorkwam Reina met goed keeperswerk dat Douglas Costa de voordelige marge voor de bezoekers kon verdubbelen. Napoli genoot het meeste balbezit in de eerste helft, maar had moeite om tot uitgespeelde kansen te komen.

Na de onderbreking zette Insigne Buffon opnieuw aan het werk, terwijl José María Callejón via twee verdedigers van Juventus naast schoot. De ploeg van Massimiliano Allegri hield de ruimtes klein en was halverwege de tweede helft via Blaise Matuidi dicht bij de 0-2. Hij stuitte na goed voorbereidend werk van Miralem Pjanic echter op Reina. Napoli mocht zodoende blijven hopen op een resultaat, maar wist uiteindelijk niet meer voor een ommekeer te zorgen, ondanks een goede schietkans voor Insigne in de slotfase.