Sierhuis pakt kans met beide handen aan bij Ajax; monsterscore voor NEC

NEC heeft vrijdagavond hard uitgehaald in de Jupiler League. De koploper moest het in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht stellen zonder een aantal dragende spelers, maar liep uiteindelijk eenvoudig uit naar een ruime overwinning. Jong Ajax won tegelijkertijd dankzij onder andere twee doelpunten van Kaj Sierhuis probleemloos bij MVV Maastricht.

NEC – FC Dordrecht 6-0

NEC werd afgelopen week geteisterd door een heuse blessurecrisis en trad daardoor aan zonder onder anderen Mohamed Rayhi, Arnaut Groeneveld en Ted van de Pavert. Dat weerhield de ploeg van Adrie Bogers er echter niet van voor eigen publiek furieus uit de startblokken te schieten. Sven Braken bracht de bal na een snelle ingooi voor het doel van Dordrecht, waar Jordan Larsson al na 53 seconden voetballen de ban brak namens de thuisploeg. De koploper sloeg vervolgens via Steeven Langil nog tweemaal toe in de eerste helft. De spits benutte eerst een strafschop en kon op slag van rust ook de 3-0 binnentikken na een pass van Mart Dijkstra. NEC weigerde na de onderbreking gas terug te nemen en voerde de score al snel verder op via een schitterende vrije trap van Ferdi Kadiogli en een benutte penalty van Langil, die zo zijn hattrick completeerde. Anass Achahbar schoot het half dozijn in de slotfase vol na een fout van doelman Renze Fij.

MVV Maastricht - Jong Ajax 0-4

Jong Ajax verloor drie van zijn laatste vier wedstrijden op vreemde bodem, maar in Maastricht kon het elftal van Michael Reiziger al vroeg juichen. Ché Nunnely had na ruim een kwartier voetballen een uitstekende voorzet in huis vanaf de rechterflank, waarna Sierhuis vakkundig afrondde. De spits was niet veel later opnieuw dicht bij een doelpunt, maar had de pech dat zijn poging de paal trof. De Amsterdamse beloften hadden weinig te duchten van de thuisploeg en sloegen op het uur voor een tweede maal toe. Nunnely verrichte net als bij de openingstreffer goed voorbereidend werk, waarna Sierhuis tussen twee verdedigers in met een kopbal opnieuw doel trof. Zian Flemming tekende een kwartier voor tijd voor de 3-0 met een harde uithaal van een meter of zeventien, waarna de middenvelder in de absolute slotfase met het hoofd ook nog voor een tweede maal wist te scoren.

SC Cambuur – Telstar 2-1

Cambuur nam deze week vanwege de tegenvallende resultaten dit seizoen afscheid van Marinus Dijkhuizen en diens tijdelijke vervanger Sipke Hulshoff zag zijn ploeg een degelijke eerste helft spelen. Pogingen met het hoofd van Jordy van Deelen en Martijn Barto leverden echter geen doelpunten op voor de Leeuwardenaren. Aan de andere kant moest Erik Cummins redden op schoten van Andrija Novakovich en Mohamed Hamdaoui. Laatstgenoemde opende al vroeg na rust alsnog de score namens Telstar, door van net buiten het strafschopgebied fraai raak te schieten. Cambuur had het daarna lastig, maar zorgde in de slotfase toch voor een ommekeer. Furdjel Narsingh nam eerst de gelijkmaker voor zijn rekening na een goede actie van Furdjel Narsingh, waarna Ricardo Kip de thuisploeg met een benutte strafschop zeven minuten voor tijd zelfs de volle buit bezorgde.

De Graafschap – Jong AZ 1-0

Daryl van Mieghem wist op slag van rust de score te openen namens De Graafschap na een fout van doelman Nick Olij, maar de aanvaller was in de eerste helft al eens bijzonder dicht bij een doelpunt geweest. Zijn vrije trap na een kwartier voetballen leek binnen te vallen, maar Olij bracht op de doellijn ternauwernood redding. Jong AZ kwam er behoudens enkele speldenprikjes nauwelijks aan te pas op De Vijverberg, maar dook na een klein uur spelen wel plots gevaarlijk op voor het doel van de thuisploeg. Abdel Malek El Hasnaoui schoot na een goede actie van Levi Garcia echter naast. De Graafschap verloor de grip op het duel en kwam een kwartier voor tijd opnieuw goed weg, nadat Mees Hoedemakers van dichtbij op Filip Bednarek was gestuit. Aan de andere kant miste Anthony van den Hurk een enorme kans op de 2-0, waardoor AZ mocht blijven hopen op een punt. Die hoop bleek uiteindelijk echter tevergeefs.

FC Den Bosch - Go Ahead Eagles 3-0

Go Ahead leed in De Vliert zijn zesde nederlaag van het seizoen en is terug te vinden op de veertiende plaats. Het team van trainer Leon Vlemmings kwam na negen minuten op achterstand: Muhammed Mert schoot de bal van ver tegen de lat en Jort van der Sande knikte vervolgens binnen. Den Bosch speelde met vertrouwen en kwam na een klein half uur op 2-0: Van der Sande schoot na voorbereidend werk van Oussama Bouyaghlafen zijn tweede van de avond tegen de touwen. Een kopbal van Niek Vossebelt betekende na 38 minuten de 3-0 en daar bleef het dus ook bij. FC Den Bosch is nu al elf competitiewedstrijden ongeslagen.

FC Eindhoven – FC Oss 1-3

Mart Lieder vervulde een hoofdrol in het Jan Louwers Stadion. De spits miste al vroeg in de tweede helft twee strafschoppen in een tijdsbestek van slechts acht minuten, maar wist op het uur alsnog de score te openen. Dat was echter niet voldoende voor een resultaat, want Oss rechtte de rug in het laatste half uur en wist dankzij doelpunten van Richard van der Venne, Thijs van Pol en Dean van der Sluys uiteindelijk toch nog aan het langste eind te trekken.