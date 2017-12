Saymak voorkomt in slotfase overwinning van FC Utrecht

FC Utrecht hoopte vrijdag voor het eerst sinds oktober 2007 drie uitwedstrijden op rij in één seizoen winnend af te sluiten, maar in de slotfase ging het toch nog mis. Mustafa Saymak schoot PEC Zwolle na 83 minuten naast de Domstedelingen: 1-1. Zwolle en FC Utrecht blijven op de respectievelijk vierde en vijfde plaats staan.

PEC kwam in maart 1985 voor het laatst níet tot scoren in een thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen FC Utrecht en hoewel men het net dit keer dus opnieuw wist te vinden, ging dat wel moeizaam. Het verschil in het MAC³PARK Stadion leek aanvankelijk gemaakt te worden door Sander van de Streek, die de bal na ruim een halfuur spelen bij de tweede paal binnentikte na een voorzet van Yassin Ayoub. De bezoekers hadden de marge voor rust kunnen verdubbelen, ware het niet dat Gyrano Kerk tweemaal op Diederik Boer stuitte. Eén keer sloeg de doelman de bal via de paal weer het veld in.

Voor de openingstreffer van Van de Streek hadden de ploegen elkaar ook wat het veldspel betreft redelijk in evenwicht gehouden, al kreeg PEC Zwolle wel de betere kansen. Zo kopte Nicolás Freire na een hoekschop van Younes Namli tegen een Utrechts been aan en stuitte Namli na een slordigheidje van Willem Janssen op David Jensen. Een smet op de eerste helft vormde voor FC Utrecht het uitvallen van Ramon Leeuwin; de verdediger moest zich vanwege een blessure laten vervangen door Giovanni Troupée.

In de tweede helft kwam het eerste gevaar van FC Utrecht: Kerk omzeilde de buitenspelval, kapte en schoot naast. John van ’t Schip besloot na een uur te wisselen: Terell Ondaan en Erik Bakker kwamen in het veld. De thuisploeg voerde steeds meer de druk op en kreeg kansen via onder anderen Youness Mokhtar en na 83 minuten kreeg men loon naar werken. Jensen keerde een afstandsknal van Bram van Polen, maar had geen antwoord op de rebound van Saymak. Bij die 1-1 bleef het. FC Utrecht heeft nu slechts één van de laatste elf competitiewedstrijden op kunstgras verloren.