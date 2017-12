Dost schiet Sporting met jubileumtreffer naar koppositie

Bas Dost heeft zijn vijftigste doelpunt voor Sporting Portugal te pakken. De aanvaller benutte vrijdagavond een strafschop tegen Belenenses (1-0) en schreef daarmee de primeur op zijn naam. Hij had voor het aantal van 50 treffers 62 wedstrijden voor nodig. Sporting staat nu met 33 punten op de eerste plaats in de Liga NOS.

Dost kwam al vroeg tot scoren in het Estádio José Alvalade, want na een overtreding van Florent Hanin op Daniel Podence mocht hij na twaalf minuten aanleggen vanaf elf meter en de international van het Nederlands elftal maakte geen fout: 1-0. Het speltempo ging na de treffer liggen, maar Sporting nam de voorsprong wel mee de kleedkamer in.

Bas Dost: 6️⃣2️⃣ wedstrijden voor Sporting Clube de Portugal en 5️⃣0️⃣ doelpunten! Dat is een MIJLPAAL! Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 1 december 2017

De ploeg van Jorge Jesus bouwde die vijf minuten voor tijd bijna uit, maar een stift van Bryan Ruiz werd voor de lijn weggekopt door een verdediger van Belenenses en uit de daaropvolgende hoekschop kwam Dost net tekort om binnen te koppen. Het bleef zodoende bij 1-0 en zo groeide Dost uit tot de matchwinner in Lissabon.