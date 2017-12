‘In het begin had ik er moeite mee: wat wil Ajax nou precies?’

Nick Viergever komt in het huidige jaar niet meer in actie en heeft misschien wel zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De verdediger heeft een aflopend contract en heeft geen aanbieding gehad om dat te verlengen. Hij weet nog niet waar zijn toekomst ligt, vertelt hij aan Ajax Inside.

“De situatie is dat mijn contract afloopt en ik dan transfervrij ben, zodat ik kan kijken hoe en wat. In het begin had ik er moeite mee: wat wil Ajax nou precies? Dat kwartje is nu gevallen. Ik wil iedere week knallen en laten zien wat ik waard ben. Dan zie ik wel waar het volgende avontuur is. Of dat hier is of ergens anders laat ik in het midden”, aldus Viergever.

De 28-jarige Viergever stond in juli nog in de belangstelling van Bayer Leverkusen, maar de directie wilde de linkspoot niet laten gaan. De drievoudig international van het Nederlands elftal speelde tot dusverre 118 wedstrijden voor de Amsterdammers en daarin was hij goed voor negen doelpunten en acht assists. Eerder kwam hij uit voor AZ en Sparta Rotterdam.

Viergever heeft overigens geen voorkeur voor een specifieke competitie, zo voegt hij er nog aan toe: “De Bundesliga is een fantastische competitie. Je bent op een leeftijd dat het mooi is om die ervaring te proeven in het buitenland. Het is per club afhankelijk wat goed bij me past. Iedere competitie heeft zo'n club waar je goed bij past. Ik heb niet iets van: ik wil dáár naartoe. Het gevoel moet goed zijn. De leefomstandigheden moeten goed zijn.”