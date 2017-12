Strootman scoort na hakbal en heeft titelfavorieten in zicht met Roma

AS Roma heeft vrijdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de Serie A. Het elftal van Eusebio Di Francesco stond in de thuiswedstrijd tegen SPAL ruim tachtig minuten met een man meer op het veld en wist de overtalsituatie uiteindelijk optimaal uit te buiten: 3-1. Roma staat nu na veertien competitieduels op een vierde plaats in Italië en nadert koploper Napoli door de zege tot op vier punten.

SPAL vergaarde dit seizoen in zeven wedstrijden pas twee punten op vreemde bodem en ook in Stadio Olimpico kon de promovendus geen vuist maken. Roma schoot voortvarend uit de startblokken en had de schaapjes razendsnel op het droge staan. Felipe dal Belo kon al na negen minuten voetballen inrukken met een directe rode kaart nadat hij een lichte overtreding had begaan op de doorgebroken Edin Dzeko, waarna laatstgenoemde niet veel later zelf voor de 1-0 tekende door na een fraaie pass van Stephan El Shaarawy rustig raak te schieten.

El Shaarawy stond na een half uur ook aan de basis van het tweede doelpunt van de Romeinen. De buitenspeler gaf de bal met de hak in de loop mee aan Kevin Strootman, die vervolgens oog in oog met Alfred Gomis verwoestend uithaalde. Het betekende voor de Oranje-international pas zijn eerste doelpunt dit seizoen in zestien officiële wedstrijden.

Roma weigerde vervolgens gas terug te nemen. De ploeg van Di Francesco kwam na onderbreking furieus uit de kleedkamer en wist binnen acht minuten opnieuw toe te slaan. Aleksandar Kolarov bracht de bal vanaf de linkerflank in de doelmond van SPAL, waar Lorenzo Pellegrini tussen twee verdedigers vrij kon inkoppen. Federico Viviani redde de eer voor de bezoekers, nadat zijn panenka vanaf de strafschopstip in eerste instantie nog doorzien was door Alisson.