‘Eerst zou ik worden ontslagen en nu krijgen we dit over Real’

Radiostation RMC pakte dinsdag uit met het bericht dat David Luiz ontevreden is bij Chelsea en in de belangstelling staat van zowel Real Madrid als Paris Saint-Germain. Antonio Conte maakt zich echter niet druk over een eventueel vertrek van de dertigjarige verdediger annex middenvelder.

Op de vraag of Conte kan bevestigen dat David Luiz een akkoord heeft bereikt met Real, zei hij vrijdag op de persconferentie: “Deze week? Nee. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dit allemaal niet lees, want ik heb geen tijd om te lezen. We spelen iedere drie dagen, dus mijn focus ligt op het veld en op het voorbereiden van mijn spelers”, aldus de manager.

“Verder is het allemaal speculatie. Eerst zou ik worden ontslagen en nu krijgen we dit over Real Madrid. De geruchten volgen elkaar in rap tempo op. Mijn focus ligt gewoon op Chelsea. Ik ben volledig toegewijd aan deze club en aan mijn spelers.” David Luiz speelde tot dusverre 194 officiële wedstrijden voor Chelsea.

De Braziliaan is bezig aan zijn tweede periode op Stamford Bridge, nadat hij in de zomer van vorig jaar voor 38,5 miljoen euro was teruggekocht van Paris Saint-Germain. Waar hij vorig seizoen nog van grote waarde was voor Conte's ploeg, is hij dit seizoen niet meer zeker van een basisplaats. Deze maand speelde David Luiz nog geen enkel competitieduel en tegen Manchester United werd hij zelfs buiten de selectie gelaten.