Feyenoorders treffen elkaar in Rusland: ‘Deze week had ik al even zitten dollen’

Frankrijk kreeg vrijdag bij de loting voor het WK van volgend jaar als reekshoofd in groep C gezelschap van Peru, Denemarken en Australië. Bondscocach Didier Deschamps van les Bleus is tevreden over de loting en kijkt alvast verder dan de eerste ronde.

"Het is een mooie loting, het had natuurlijk slechter gekund. Het doel is om als eerste door te gaan, zonder te ver vooruit te willen kijken", is zijn eerste reactie in gesprek met TMC. Mochten de Fransen zich weten te plaatsen voor de achtste finales van het toernooi, dan wacht mogelijk een ontmoeting met Argentinië of Kroatië. "We zullen het stap voor stap bekijken. We zullen de sterkste teams op een gegeven moment hoe dan ook tegenkomen. We hebben veel ambitie."

In het kielzog van de Fransen zullen ook Peru en Denemarken azen op een plekje bij de laatste zestien. Nicolai Jörgensen kijkt vooral uit naar het openingsduel van de Denen tegen Peru, dat vrijwel zeker met teamgenoot Renato Tapia van Feyenoord in de gelederen zal afreizen naar Rusland. "Frankrijk is natuurlijk de favoriet in onze poule, dat lijkt me duidelijk. De strijd om de tweede plaats ligt wat mij betreft helemaal open, want ik denk niet dat Denemarken, Australië en Peru elkaar veel ontlopen", zegt de spits op de clubsite van de Rotterdammers. "Ik kijk er erg naar uit om tegen Renato te spelen, het is speciaal dat je elkaar als teamgenoten op een WK kunt treffen."

Tapia geeft toe dat er in de kleedkamer van Feyenoord de afgelopen dagen volop is gefilosofeerd over de loting. "Deze week had ik al even zitten dollen met Nicolai, Karim en Sofyan over hoe het zou zijn als we bij elkaar in de groep zouden komen", aldus de Peruviaanse middenvelder. "Het scheelde niet veel of we hadden naast Denemarken ook Marokko getroffen, dat zou helemaal leuk zijn geweest. De wedstrijd tegen Frankrijk wordt erg zwaar, maar tegen Denemarken en Australië hebben we zeker een kans. Eén ding is in ieder geval zeker: we zullen er klaar voor zijn. Na 36 jaar afwezigheid willen we graag aan de wereld laten zien wat we kunnen."