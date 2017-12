Marokko in ‘poule des doods’: ‘Respect voor die landen, maar geen ontzag’

Marokko werd vrijdagmiddag bij de loting voor het WK gekoppeld aan Spanje, Portugal en Iran. De groep van de Leeuwen van de Atlas kan met recht als ‘poule des doods’ worden bestempeld, zo weet ook Sofyan Amrabat. Toch acht de middenvelder van Feyenoord Marokko niet kansloos in de poulefase.

“Het is een zware loting, maar tegelijk bestaat er geen makkelijke loting in het voetbal”, zegt Amrabat tegenover Voetbal International. “Spanje en Portugal zijn wedstrijden waar je als voetballer naar uitkijkt om jezelf te meten. We hebben een goede talentvolle groep, een mix tussen jong talent en wat oudere ervaren spelers.”

“Er is veel respect voor de tegenstanders maar geen ontzag. We gaan zoals altijd alles geven en dan zullen we vanzelf zien waar we staan”, besluit Amrabat. Ook bondscoach Hervé Renard spreekt tegenover DM Sport van een 'moeilijke groep'. "De hele wereld wil Spanje vermijden en hetzelfde geldt voor Portugal, de Europees kampioen. Maar dat hoort bij het WK, het niveau ligt heel erg hoog."

Marokko zal in Rusland voor het eerst sinds 1998 aanwezig zijn op het mondiale eindtoernooi. Karim El Ahmadi spreekt op de clubsite van Feyenoord van een 'hele pittige, maar vooral ook mooie' loting. "Naar welke wedstrijd ik nu het meeste uitkijk? Ik denk die tegen Spanje, dat wordt hoe dan ook een mooie wedstrijd. Het toernooi is iets om naar toe te leven, maar ook nog ver weg", aldus de middenvelder.