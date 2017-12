Duitsland moet afrekenen met opvallende trend; Peru trof winnaar altijd

In Moskou is vrijdagmiddag de loting voor de groepsfase van het WK verricht. Titelverdediger Duitsland werd gekoppeld aan Mexico, Zweden en Zuid-Korea en zal tijdens het toernooi moeten afrekenen met een opvallende trend. De laatste twee titelverdedigers, Italië (2010) en Spanje (2014), werden namelijk al in de groepsfase uitgeschakeld.

Voor Duitsland wacht in Rusland een ontmoeting met Zweden, dat in de kwalificatiereeks reeds drie voormalige WK-finalisten (Frankrijk, Nederland, Italië) trof. Volgens de statistieken moet de groep van Peru, met Frankrijk, Australië en Denemarken ook in de gaten worden gehouden. Tijdens de vorige vier deelnames aan het WK kwam Peru telkens de latere winnaar tegen in de groepsfase. Peru speelde tot dusver pas één keer tegen Frankrijk, in 1982, en won die vriendschappelijke wedstrijd met 1-0.

Het toernooi zal worden geopend met een wedstrijd tussen Rusland en Saudi-Arabië en Zuid-Afrika is het enige gastland in de geschiedenis dat de tweede ronde niet wist te halen. Een affiche dat er verder uitspringt, is de ontmoeting tussen Spanje en Portugal. Op het WK 2010 en het EK 2012 ontmoetten beide landen elkaar in de knock-outfase en kwamen de Spanjaarden beide keren als winnaar uit de strijd. Ook Marokko en Iran zitten in deze poule.

Nigeria is voor de vijfde keer op rij tijdens de groepsfase van een WK aan Argentinië gekoppeld. Ook IJsland en Kroatië, geen onbekenden van elkaar omdat ze in de kwalificatiereeks ook al tegen elkaar speelden, zitten in deze poule. Een ander mooi affiche zal de wedstrijd tussen Engeland en België zijn. Van de laatste 21 onderlinge wedstrijden verloren de Engelsen er slechts één (in 1936). Voor het eerst in de historie zal Engeland het opnemen tegen Panama.