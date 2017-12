Grote clubs jagen op ex-Ajacied: ‘Weinigen hadden dit van mij verwacht’

Djavan Anderson is doorgebroken bij Bari. De rechtsback heeft sinds vorige maand een basisplek in het elftal van Fabio Grosso en heeft zich meteen in de kijker gespeeld bij grote clubs. Recentelijk verschenen in de Italiaanse media berichten over de interesse van Internazionale en Fiorentina; vrijdag meldde sportjournalist Gianluca Di Marzio dat ook FC Porto in de race is. In gesprek met Voetbalzone zegt Anderson dat januari een 'rare periode' kan gaan worden.

Met Bari staat Anderson bovenaan in de Serie B. Over een eventueel kampioenschap wil de Nederlander nog niet praten, maar volgens hem is de kans op promotie 'groot' als Bari blijft doen waar het mee bezig is. "We moeten ons eerst richten op de komende 5 wedstrijden tot de winterstop, en daarna pas op de overige 26", lacht de ex-speler Ajax, AZ en SC Cambuur. "Of ik er dan nog bij ben? Ik weet niets zeker. Ik zou het helemaal niet erg vinden om hier tot de zomer te blijven. Ik ben blij met het vertrouwen hier."

Niettemin krijgt Anderson de geruchten rond zijn persoon wel mee. "Gianluca is een heel grote journalist. Die weet meestal wel waar hij het over heeft. Hij is niet iemand die aan geruchten doet", erkent de 22-jarige Amsterdammer. "Voor de rest kan ik er niet veel over kwijt. Of de clubs zich officieel gemeld hebben? Daar heb ik geen idee van. Maar het spreekt voor zich dat het speelt." Bij Ajax brak Anderson nooit door, maar nu lonkt dus zelfs een stap naar een internationale topclub. Dat zou voor hem een droom zijn die uitkomt.

"Als kleine jongen droom je van zo'n stap", geeft hij aan. "Zeker als je kijkt waar ik vandaan kom. Een heleboel mensen hadden dit niet van mij verwacht. Ik vind het mooi om het via een omweg alsnog waar te maken, of dat nou bij Bari is of bij een andere club. Dat ik hier mag voetballen is voor mij al een geschenk. Als er een club komt, zou ik kijken naar wat die club van mij verwacht en of ik kans maak op speeltijd. Ik ga niet weg om het weggaan."