Marokko in ‘Groep des Doods’ met Portugal en Spanje

De 32 landen die volgend jaar zomer meedoen aan het WK, weten wie zij in de groepsfase allemaal tegenkomen. Titelverdediger Duitsland neemt het op tegen Mexico, Zweden en Zuid-Korea en Europees kampioen Portugal werd gekoppeld aan Spanje, Iran en Marokko, zo werd vrijdag tijdens de loting in het Kremlin in Moskou duidelijk.

Rusland was als gastland automatisch ingedeeld in Groep A en trapt het mondiale eindtoernooi op 14 juni af met een wedstrijd in het vernieuwde Luzhniki Stadion in Moskou tegen Saudi-Arabië. De Russen treffen ook nog Egypte en Uruguay. Er wordt ook nog in een ander stadion in Moskou gevoetbald: de Otkrytie Arena van Spartak Moskou. Verder wordt er gespeeld in Sint-Petersburg, Sochi, Nizhny Novgorod, Kazan, Yekaterinburg, Kaliningrad, Samara, Volgograd en Rostov aan de Don.

De nationale ploeg van België is ingedeeld in Groep G en neemt het daarin op tegen Engeland, Tunesië en Panama. Frankrijk lijkt het op het eerste gezicht wat makkelijker te krijgen. Les Bleus, die in 2016 de EK-finale in eigen land verloren van Portugal, kruisen de degens in Groep C met Peru, Denemarken en Australië.

Anchor en oud-aanvaller Gary Lineker presenteerde de avond samen met sportjournaliste Maria Komandnaja. Zij kregen op het podium help van Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafú, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Carles Puyol, Diego Maradona en Nikita Simonyan. Laatstgenoemde is de 91-jarige vicevoorzitter van de Russische voetbalbond. Hij is nog altijd de recordtopscorer van Spartak Moskou.