Opgestapte voorzitter breidt macht uit: ‘Kan mijn emoties moeilijk verbergen'

BRØNDBYVESTER - Na zeventien wedstrijden is Brøndby IF de trotse lijstaanvoerder van de Superligaen. De supporters hebben na een inktzwarte periode voor de tienvoudig kampioen van Denemarken eindelijk weer iets om over te glimlachen. Het verhaal over een bijna failliete club die dankzij de miljoenen van Jan Bech Andersen weer op weg is naar sportief succes.

Door Chris Meijer

Laudrup

Met tien landstitels en zes bekers behoort Brøndby IF zonder twijfel tot de meest succesvolle clubs van Denemarken. De club is afkomstig uit Brøndbyvester, een zogenaamde suburb van Kopenhagen. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de gemeente Brøndby, die bestaat uit Brøndbyøster, Brøndbyvester en Brøndby Strand, doordat veel mensen de drukke stad Kopenhagen wilden verlaten. In 1964 fuseerden de clubs uit Brøndbyøster en Brøndbyvester tot Brøndbyernes Idrætsforening, kortweg Brøndby IF.

Aan de hand van de legendarische voorzitter Per Bjerregaard promoveerde het nietige Brøndby begin jaren tachtig naar het hoogste niveau. Finn Laudrup, vader van Brian en Michael, had als speler een belangrijke rol in de promotie en zijn zoons zouden in de jaren erna nog in het shirt van Brøndby spelen. Michael werd in 1983 verkocht aan Juventus en met die transfersom kon de club verder groeien. Uiteindelijk werd in 1985 de eerste landstitel behaald. Brøndby is overigens de eerste professionele club van Denemarken en meldde zich in 1987 op de beurs van Kopenhagen. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig was Brøndby zowel binnen als buiten de landsgrenzen succesvol: in 1991 miste de club op een haar na de finale van de UEFA Cup. Nooit kwam een Deense club zo ver in een Europees toernooi.

Faillissement

Afgelopen jaren leek succes echter verder weg dan ooit. Eind jaren negentig en begin deze eeuw was Brøndby oppermachtig in eigen land en met Michael Laudrup als trainer won de club in 2005 de dubbel. Het bestuur kon het vervolgens niet met Laudrup eens worden over een nieuw contract, waardoor oud-speler van onder meer Juventus, Barcelona, Real Madrid en Ajax vertrok. Het betekende het begin van een neerwaartse spiraal die zijn climax in 2013 zou bereiken. De club stond op de rand van het faillissement , mede veroorzaakt door een conflict met sponsor KasiGroup. Eigenaar Jesper Nielsen had de nodige investeringen beloofd, maar weigerde het openstaande bedrag, van naar verluidt zes miljoen euro, te betalen.

Als aanvoerder Mikkel Thygesen de spelers halverwege het seizoen 2012/13 niet was overgehaald om genoegen te nemen met een kwart van hun salaris van de maand januari, was Brøndby begin 2013 al failliet gegaan. De club had op korte termijn een bedrag van elf miljoen euro nodig en dankzij de investeerders Benny Winther, Ole Abildgaard, Aldo Petersen, Thomas Rasmussen en Jan Leth Christensen werd de club uiteindelijk van de ondergang gered. “Met mijn verleden bij FC Kopenhagen was ik waarschijnlijk de laatste die ze zouden vragen, dus het probleem moet enorm geweest zijn. Ik dacht: spannend, laten we het proberen”, vertelde Petersen tegenover Tipsbladet. In 2007 probeerde hij Brøndby al over te nemen samen met Peter Schmeichel, maar dit mislukte.

“Ik zeg altijd dat ik een tijdje in staat ben geweest om Football Manager in het echt te spelen. Ik hielp bij de beslissing wie sportief directeur moest worden, wie de trainer moest worden en hoe het team rondom het hele project eruit moest komen te zien”, vervolgde Petersen, die tussen 2013 en 2014 de voorzitter was van Brøndby. “Op een dag kwam Jan naar me toe. Hij vroeg: Wat is er nodig om Brøndby verder te ontwikkelen? Ik antwoordde dat daar minstens tien miljoen euro voor nodig was. De rest is geschiedenis.”

Petersen redde Brøndby van de ondergang en was tussen 2013 en 2014 voorzitter.

Buckingham Palace

De Jan waar Petersen het over heeft, is Jan Bech Andersen. Op 35-jarige leeftijd kwam hij aan het hoofd te staan van ST Shipping, een van de grootste bedrijven ter wereld. Petersen werd daardoor partner van het bedrijf, dat een miljardenomzet draaide. Andersen woonde jarenlang in Singapore en Londen, maar werd door zijn werk in de scheepsvaartindustrie onmetelijk rijk. Niemand weet wat zijn vermogen precies is. “Naast hem en zijn bankiers weet niemand hoe rijk hij precies is. Er bestaat geen twijfel over dat hij het goed voor elkaar heeft, maar het is onbekend of hij nu dertig, veertig of vijftig miljoen euro heeft”, aldus econoom Jens Christian Hansen in gesprek met Politiken.

“Ze dachten haast dat ze Buckingham Palace binnenstapten”, zei Andersen tegenover Berlingske Business over de ervaringen van de teamgenootjes van zijn zoon toen ze in Londen op bezoek waren in huize Andersen. Geld genoeg dus, en de nodige miljoenen werden de afgelopen jaren dan ook gestoken in de voetbalclub van Brøndby. In het najaar van 2013 investeerde Andersen, al sinds zijn jeugd een fervent supporter van de club, voor het eerst in Drengene Fra Vestegnen . Met negen miljoen euro kocht hij een kwart van de aandelen in Brøndby.

In eerste instantie ambieerde hij geen bestuursfunctie bij de club, maar toen hij in april 2014 het voltallige bestuur naar huis stuurde, werd hij toch voorzitter. “Wie betaalt, bepaalt. Je hoeft het daar niet mee eens te zijn. Daarom is er niks om teleurgesteld over te zijn. Jan heeft een enorme passie voor voetbal en het is een groot voordeel voor Brøndby om zo’n investeerder te hebben, want de club kan zich zo in de top van het Deense voetbal vestigen. Als je kan kiezen tussen een oud-voetballer als ik en een man met heel veel financiële middelen, is het geen moeilijke keuze”, sprak Petersen, tot april 2014 voorzitter van Brøndby tegenover Tipsbladet. “Als je voetbal met IT vergelijkt, is FC Kopenhagen Microsoft. We wilden van Brøndby Apple maken.”

“We hebben een aantal innovatieve stappen gezet en zijn in staat om met de club geld te verdienen. Volgens Jan is het nu tijd voor een ander beleid met een nieuw bestuur”, aldus Petersen, die als voorzitter plaatsmaakte voor Andersen. Morten Albæk, Jim Stjerne Hansen, Thorleif Krarup, Sune Blom en Jesper Møller, voornamelijk namen uit het bedrijfsleven, gingen met Andersen het nieuwe bestuur van Brøndby vormen. Dankzij de investeringen van Andersen werden onder meer Daniel Agger en Johan Elmander teruggehaald naar Brøndby, dat mede daardoor in seizoen 2014/15 uit het sportieve dal kroop. De afgelopen seizoenen eindigde de club achtereenvolgens als derde, vierde en tweede, terwijl men op dit moment dus koploper van de competitie is. Langzaam maar zeker krijgt Andersen dus waar hij op gehoopt had met zijn investeringen, maar het kampioenschap zal hij als voorzitter niet meer meemaken.

Pseudoniem

In 2015 raakte Andersen namelijk behoorlijk in opspraak. Onder het pseudoniem Oscar, de naam van zijn zoon, had de toenmalige preses van Brøndby zich op een supportersforum behoorlijk kritisch uitgelaten over trainer Thomas Frank en diverse spelers, onder wie Elmander. Frank besloot hierdoor uiteindelijk te vertrekken. “Het is geen geheim dat onze relatie lastig is geweest en ondanks de enorme media-aandacht, hebben we de afgelopen dagen met elkaar gesproken. Na dat gesprek heb ik besloten om de samenwerking te beëindigen”, zei Frank tegenover Ekstra Bladet. In het verlengde van het schandaal besloot Andersen niet verder te gaan als voorzitter van Brøndby.

Jan Bech Andersen omhelst Thomas Frank.

“De focus moet altijd op de club liggen en niet op één individu. Vanwege de waanzinnige media-aandacht heb ik nagedacht over wat het beste voor de club zou zijn. Om die reden ben ik tot de conclusie gekomen dat ik beter uit het bestuur kon stappen. Ik heb de wens dat Brøndby zich blijft herstellen en daar moeten we geduld voor blijven opbrengen”, sprak Andersen op de officiële website van Brøndby nadat hij besloten had om te vertrekken als voorzitter. Jesper Eigen Møller, die topfuncties bekleedde bij Coca-Cola, ISS en Toms, volgde Andersen op als voorzitter. Zijn vertrek uit het bestuur betekende echter niet dat zijn rol binnen Brøndby is uitgespeeld.

“Ik wil duidelijk maken dat ik wel als investeerder en mede-eigenaar aan Brøndby verbonden blijf. Ik heb altijd gezegd dat het voor mij niet belangrijk is om voorzitter te zijn. Er mag geen twijfel over bestaan dat de club belangrijk voor me is”, aldus Andersen, die de daad afgelopen zomer bij het woord voegde. Hij vergrootte zijn macht binnen de club en heeft inmiddels meer dan de helft van de aandelen in handen. Tegenover Tipsbladet vertelde Andersen dat hij niet van plan is om Brøndby zomaar aan een exotische investeerder te verkopen: “Dat zou compleet verkeerd zijn, het past niet bij de manier hoe deze club opgebouwd is. Ik zal mijn aandelen sowieso niet verkopen. Het doet me goed om in Brøndby te investeren en zie dat de club zich goed ontwikkelt, dus het is mijn intentie is om nog jaren te blijven.”

Dat Brøndby momenteel weer koploper is in de Superligaen, doet Andersen bijzonder veel deugd: “Ik ben een gepassioneerd fan van Brøndby. Ik ben er nooit goed in geweest om mijn vreugde of frustraties te verbergen. De club zit in mijn bloed”, sprak Andersen. “Het is moeilijk om mijn emoties te verbergen als het op Brøndby aankomt. Voor mij gaat voetbal om passie en niet om het geld dat ik eruit kan halen.” Het door de Duitser Alexander Zorniger getrainde Bröndby gaat zondagmiddag overigens op bezoek bij nummer negen SönderjyskE.