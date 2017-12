Zidane reageert op geruchten: ‘Hij is een goede keeper, maar niet mijn keeper'

Het contract van Kepa Arrizabalaga bij Athletic Club loopt komende zomer af en de sluitpost werd reeds een aantal keer in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Zinédine Zidane, trainer van de Koninklijke zegt de 23-jarige Spanjaard een goede sluitpost te vinden, maar wil zijn huidige doelman Keylor Navas niet afvallen.

“Ik heb altijd de beste spelers. Keylor Navas is op dit moment mijn doelman en hij is zonder twijfel beter. Ik zal altijd achter de spelers staan die op dit moment bij Real Madrid onder contract staan. Kepa is een goede doelman, maar niet mijn doelman”, wordt Zidane tijdens de persconferentie geciteerd door AS. Hij wil nog niet kwijt of Real Madrid in januari de transfermarkt op zal gaan.

“We zien wel wat er gebeurt als de transferwindow opengaat. Er zijn veel spelers die kunnen komen en veel spelers die hier in de toekomst kunnen spelen. Maar dat is niet mijn probleem. Ik heb om niks gevraagd in ieder geval”, aldus de Fransman. “We missen op dit moment een goede reeks, dat je vier of vijf wedstrijden op rij goed speelt. Ik denk dat we in januari weer op ons oude niveau kunnen zitten.”