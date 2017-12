Sevilla is Ajax te snel af en koopt linksback van Corinthians

Guilherme Arana heeft Corinthians verlaten voor Sevilla, zo meldt de Braziliaanse club via de officiële kanalen. Wanneer Arana de medische keuring met succes doorstaat, mag hij zich speler van Sevilla noemen De overstap hing al enige tijd in de lucht. Medio november maakte de Braziliaanse linksback al bekend dat hij de club ging verlaten en Spanje zijn volgende bestemming zou worden. Arana werd ook nog gelinkt aan Ajax, maar de Amsterdammers grijpen dus mis.

Nadat de twintigjarige linkervleugelverdediger de landstitel met Corinthians pakte, gaf hij aan een aanbieding van Sevilla op zak te hebben. “Ik ga vertrekken om naar Europa te gaan. Alles wijst erop dat ik ga, maar ik heb nog niets getekend. Spanje moet de bestemming worden”, zei hij twee weken geleden nog tegen SporTV. “Barcelona? Nee, zij hebben zich niet officieel gemeld, maar er ligt wel een aanbieding van Sevilla. Ik ben zo blij nu en kan Corinthians alleen maar bedanken voor wat er momenteel in mijn leven gebeurt.”

Het contract van Arana bij Corinthians liep door tot nieuwjaarsdag 2020. Naar verluidt betaalt Sevilla ongeveer acht miljoen euro. Corinthians ontvangt veertig procent van de transfersom, want zestig procent van de eigendomsrechten van de speler zijn in handen van de makelaars Fernando García, Guilherme Miranda en Nilson Moura. Arana kwam in totaal tot 89 wedstrijden en vier doelpunten voor Corinthians.