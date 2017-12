Van Bronckhorst sprak met Vilhena: ‘Maar het gaat mij om zijn spel’

Feyenoord wist vorige week in Groningen voor het eerst sinds lange tijd weer eens te winnen in de Eredivisie. De laatste competitieoverwinning in De Kuip dateert alweer van 27 augustus, toen Willem II met 5-0 verslagen werd. Zaterdagavond neemt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst het in eigen huis op tegen Vitesse, dat momenteel evenveel punten heeft als de Rotterdammers.

“Je ziet in thuiswedstrijden dat je veel kansen creëert, maar niet scoort. Ik zie geen verschil ten opzichte van vorig jaar, alleen win je die wedstrijden niet. Vorig jaar speelden we maar twee keer gelijk en wonnen we de resterende thuisduels. Tegenstanders komen hierheen met het gevoel een kans te hebben, maar benaderen ons qua spel nog hetzelfde, vind ik”, wordt Van Bronckhorst tijdens de wekelijkse persconferentie geciteerd door RTV Rijnmond. Hij kan in de wedstrijd tegen Vitesse niet beschikken over Ridgeciano Haps, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden.

“Dit is een grote thuiswedstrijd, belangrijk in meerdere opzichten voor ons. Vooral na een reeks thuisduels zonder zege. Supporters mogen hun onvrede laten blijken, maar moeten wel spelers de kans geven. Ze moeten niet al fluiten als iemand klaar staat om in te vallen”, vervolgt de oefenmeester zijn verhaal. De 0-2 overwinning op FC Groningen heeft volgens de oefenmeester een positieve uitwerking gehad op zijn ploeg.

“De sfeer is beter, dat is logisch als je wint. Dat merk je wel en hebben we de afgelopen weken niet gehad. Hopelijk is dit het begin van een serie”, aldus Van Bronckhorst. Tonny Vilhena maakt in Groningen de openingstreffer en vierde dat door zijn vingers in zijn oren te stoppen. Van Bronckhorst sprak hier kort met de middenvelder over. “Maar het gaat mij om zijn spel en daar was ik tegen Groningen wel positief over. Hetzelfde voor Miquel Nelom. Daar richt ik aandacht op, het gaat vooral om het voetballende gedeelte.”