Personele problemen Ajax: ‘Of hij weg mag, hangt ook af van Daley’

Ajax treedt zaterdagavond met een gehavende linkerflank aan tegen FC Twente. Nick Viergever, Daley Sinkgraven, Mitchell Dijks en Amin Younes zijn er door blessureleed niet bij in de Grolsch Veste. Klaas-Jan Huntelaar keert wel terug in de wedstrijdselectie. Hij is weer hersteld van een kuitblessure. Over de tactiek en opstelling liet trainer Marcel Keizer vrijdagmiddag nog niets los.

Huntelaar is nog niet fit genoeg om vanaf de aftrap te verschijnen. Naar alle waarschijnlijkheid start Kasper Dolberg daarom in de punt van de aanval. “Over de opstelling kan ik niets kwijt. Dat zul je morgen zien”, zei de coach, die tevreden is over Dolberg.”Ik vind hem beter voetballen, het is goed samenspelen met hem voor zijn teamgenoten.”

Of Keizer een basisplaats inruimt voor Frenkie de Jong liet hij niet los. De talentvolle middenvelder maakte vorige week zondag grote indruk tijdens zijn invalbeurt tegen Roda JC. Met drie assists leverde hij een grote bijdrage aan de 5-1 overwinning. “Frenkie maakt enorme stappen, ook in hoe hij omschakelt. Hij voelt aan dat hij het niveau goed aan kan, dat geeft vertrouwen”, aldus Keizer over het talent, dat deze week in verband werd gebracht met grote internationale topclubs. “Hij is een nuchtere jongen die weet wat hij wel kan en niet kan. Dat hij veel aandacht krijgt, is leuk voor hem.”

Tegen Roda JC startte Ajax in een 4-3-3-formatie, waarna er in de tweede helft werd overgestapt op 3-4-3. Hoe Keizer zijn ploeg zaterdagavond laat starten, is vooralsnog niet bekend. Wanneer Dijks fit was geweest, had hij waarschijnlijk als linksback gestart. “Als hij fit was geweest wel ja. Natuurlijk: hij is een selectiespeler van Ajax.” Dijks komt, mede door blessureleed, niet meer aan de bak bij Ajax. Toch is het niet zeker dat hij in januari mag vertrekken. “Ik heb begin dit seizoen gezegd dat hij achter Nick en Daley staat en dat heeft hij goed opgepakt. Dat verwacht ik nu ook. Of hij weg mag, hangt ook af van Daley.”