Update: Guardiola: ‘Ik kan mezelf niet controleren, dat moet ik verbeteren’

De FA gaat de uitspattingen van Josep Guardiola tegenover Nathan Redmond na afloop van de wedstrijd tussen Manchester City en Southampton onderzoeken, zo meldt de Press Association. De Spaanse manager van the Citizens zag zijn ploeg in de slotminuut met 2-1 winnen en had vervolgens een bijzonder onderonsje met Redmond, waar hij zich nu voor moet verantwoorden.

Volgens the Sun had Guardiola de aanvaller van the Saints wanker genoemd, maar dit ontkrachtte Redmond. “Ik wil bij deze duidelijk maken dat Pep Guardiola niet heeft gezegd wat The Sun beweert. Dat is een valse claim. Ja, hij was erg gepassioneerd, intens en agressief, maar hij was alleen maar erg complimenteus en zeer positief over mij. Hij sprak onder meer over mijn kwaliteiten als jonge Engelse speler en hoe hij graag wilde zien hoe ik zou aanvallen”, aldus Redmond.

Guardiola zou zich bijzonder hebben gestoord aan de defensieve speelstijl van Southampton. Na het laatste fluitsignaal kwam die irritatie tot uiting in het gesprek met Redmond. “Southampton heeft enkele enorm getalenteerde voetballers en Redmond is zó goed in de één-tegen-één. Maar ze wilden helemaal niet voetballen, ze waren vanaf de negende minuut tijd aan het rekken. Ik wilde gewoon dat ze gingen voetballen”, sprak Guardiola.

Update 1 december 14.48 uur - Guardiola: 'Ik kan mezelf niet controleren, dat moet ik verbeteren'

Josep Guardiola heeft op de wekelijkse persconferentie gereageerd op het onderonsje met Nathan Redmond. "Ik kan mezelf niet controleren. Hopelijk kan ik dat verbeteren, want dat moet ik voortaan wel kunnen", zegt de Spanjaard, die tot 4 december heeft om zich te verantwoorden tegenover de FA. "Ik waardeer de opmerkingen van Redmond, ik heb gezegd dat ik hem een goede spelers vind. Als mensen me niet geloven, moeten we deze persconferentie afblazen."