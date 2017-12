‘Zidane is onder de indruk en haalt wonderkind vroegtijdig naar Real’

Volgens AS heeft Real Madrid besloten om Vinicius Júnior komende zomer naar het Santiago Bernabéu te halen. De Spaanse grootmacht had al een deal ter waarde van 45 miljoen euro beklonken met Flamengo, maar het was nog onduidelijk of de Braziliaan in 2018 of in 2019 zou aansluiten bij Real. Nu zou de aanvaller dus komende zomer zich gaan melden in Madrid.

Het was eerst de bedoeling dat het zeventienjarig talent, dat in juli achttien jaar wordt, tot medio 2019 bij Flamengo zou spelen. De jongeling zou dan op huurbasis gaan uitkomen voor zijn huidige werkgever. Real heeft er echter voor gekozen om de aanvaller al komende zomer te verwelkomen, zo klinkt het. Dit besluit is mede tot stand gekomen door de wil van Zinédine Zidane.

De Franse trainer vindt dat Vinicius Júnior zich voldoende heeft ontwikkeld in zijn thuisland om de overstap te maken. Zidane zou vers bloed willen in zijn selectie en zou niet tevreden zijn over onder meer Borja Mayoral. "De club is onder de indruk van zijn zelfvertrouwen, potentie en persoonlijkheid, waarbij voorzitter Florentino Pérez steeds meer lovende scoutingsrapporten op zijn bureau ziet verschijnen", aldus AS.

In het contract van de linksbuiten met Flamengo stond overigens een gelimiteerde transfersom van dertig miljoen, maar daar is Real met vijftien miljoen overheen gegaan. Bovendien zullen de kosten door commissies en een jaarsalaris van acht miljoen euro nog verder oplopen: Real is in totaal dus niet 45, maar zo’n 61 miljoen aan de deal kwijt, zo rekende Globo Esporte eerder dit jaar uit.