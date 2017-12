Pogba hekelt tactische trainingen Mourinho: ‘Dat vind ik het ergste’

Paul Pogba staat graag op het trainingsveld, maar slaat sommige onderdelen van de oefensessies van manager José Mourinho liever over. De Frans international zegt tegenover de Daily Mirror dat hij een hekel heeft aan de tactische trainingen van de Portugese oefenmeester. De recordaankoop van Manchester United is liever zelf met de bal bezig.

Mourinho staat bekend als een trainer die zijn team vaak vanuit een verdedigende tactiek laat opereren. Zijn tactiek heeft training nodig en dat is niet het favoriete onderdeel van Pogba. “Mijn favoriete onderdeel is de eindpartij op iedere training”, vertelt Pogba. “Het ergste vind ik, net zoals iedereen, het tactische gedeelte. En dan met name als het gaat om de verdedigende tactiek, want dat is oefenen zonder bal.”

Pogba weet dat spelers in de top van de voetbalwereld niet ontkomen aan tactische trainingen. Vroeger was dat wel anders, toen de Frans international nog met zijn vrienden speelde. “Waar ik vandaan kom, was het altijd twee tegen twee, of drie tegen drie. Het was fysiek en technisch, daarom vond ik dat heerlijk om te doen”, aldus Pogba, komend weekend met the Red Devils op bezoek gaat bij Arsenal in het Emirates.