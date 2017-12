Rusland geweerd van dopingcontroles bij WK in eigen land

Vrijdagmiddag vindt de WK-loting plaats en alle ogen zijn dan gericht op het tafereel in Rusland. Volgend jaar mag het land het eindtoernooi organiseren, maar dat is niet onomstreden. De Russische overheid zou in het verleden betrokken zijn geweest bij een omvangrijk dopingprogramma. Daarom wordt het gastland tijdens het WK niet betrokken bij dopingcontroles.

Michel D'Hooghe, voorzitter van de medische commissie van de FIFA, heeft aan de NOS bevestigd dat Rusland zich niet mag bemoeien met de dopingcontroles. Rusland wordt geweerd bij het verzamelen van de urine- en bloedmonsters van spelers, de opslag en de analyse van de tests, zo luidt het besluit. De bond laat de controles van de tests bij het WK uitvoeren in Lausanne.

De beslissing van de wereldvoetbalbond is een gevolg van de betrokkenheid van de overheid van Rusland bij een dopingprogramma in de landelijke sport tussen 2010 tot 2014. Het besluit van de FIFA zal niet worden teruggedraaid als het Russische antidoping agentschap Rusada en het dopinglaboratorium in Moskou voor komende zomer toestemming krijgen weer zelfstandig te functioneren. Beide instanties zijn momenteel geschorst.